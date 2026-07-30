Companhia aérea autoriza cães de até 30 quilos a viajar na cabine do avião

Cão de grande porte a bordo, em português) começa a valer a partir de 3 de agosto, apenas para voos domésticos

Itália – Tutores terão mais facilidade de viajar com seus pets após o lançamento de um novo serviço da companhia Ita Airways, da Itália, que autoriza cães de até 30 quilos a viajar em cabines de passageiros, sem caixa de transporte.

O Large Dog On Board (Cão de grande porte a bordo, em português) começa a valer a partir de 3 de agosto, apenas para voos domésticos. O objetivo é que, após a fase de teste, o projeto seja ampliado para viagens internacionais.

A quantidade de animais também será limitada pela companhia. A princípio, serão apenas dois cachorros de grande porte por voo, sendo um de até 30 quilos na classe executiva e outro de até 15 quilos na econômica. Esse limite deve ser ampliado gradualmente.

“Com o lançamento do serviço ‘Large Dog On Board’, a ITA Airways dá um passo concreto rumo a uma forma de viajar cada vez mais atenta às necessidades de seus passageiros”, afirmou Joerg Eberhart, CEO da Ita Airways.

O representante ainda explicou que o serviço foi criado após pedidos dos clientes, que não queriam se separar dos pets durante viagens. O objetivo, segundo ele, é tornar a experiência de voo mais confortável para toda a família.

“Atendemos às solicitações de nossos clientes e trabalhamos em conjunto com a ENAC — a quem agradeço — para permitir que viajem com seus amigos de quatro patas, evitando a separação e tornando a experiência de voo mais confortável para toda a família. Essa conquista reafirma nosso compromisso em promover um transporte aéreo inovador e responsável, que alia o atendimento ao cliente, o bem-estar dos cães e o pleno cumprimento das normas de segurança.”

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Do R7 Portal d24am