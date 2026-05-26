Gasolina a R$ 5,99: Manaus terá ação do Dia Livre de Impostos

Ao todo, serão disponibilizados 5 mil litros de combustível com preço reduzido

Manaus – Na quinta-feira (28), ocorre a a 20º edição do Dia Livre de Impostos (DLI), campanha nacional que busca conscientizar a população sobre os impactos da alta carga tributária no Brasil. Como destaque da ação deste ano de 2026, a CDL Jovem Manaus vai promover que motoristas poderão abastecer a gasolina ao valor de R$ 5,99 o litro no Posto 3000, localizado na Avenida Djalma Batista. Gasolina vendida abaixo do preço de custo.

Ao todo, serão disponibilizados 5 mil litros de combustível com preço reduzido, sem o repasse de parte dos impostos ao consumidor. Para que mais pessoas possam participar da iniciativa, o abastecimento será limitado a R$ 100 por carro e R$ 50 por moto. A ação será realizada enquanto durar o estoque disponível.

A expectativa é de muita movimentação no local, a diferença entre o valor comercializado normalmente e o preço ofertado durante a campanha mostra o peso dos tributos no preço final dos combustíveis.

Segundo o coordenador da CDL Jovem Manaus, Douglas Aguiar, o objetivo da mobilização vai além do desconto oferecido à população. A proposta é promover reflexão e conscientização sobre a elevada carga tributária brasileira e seus impactos diretos no custo de vida da população e no setor produtivo. “O combustível é um dos itens que mais demonstram o impacto dos impostos no dia a dia do consumidor. Com essa ação, conseguimos mostrar, de forma prática, quanto os tributos influenciam no preço final pago pela população”, destaca o coordenador.

O Dia Livre de Impostos é um movimento nacional coordenado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pela CDL Jovem, reunindo empresas de diversos segmentos em todo o país. Durante a campanha, produtos e serviços são comercializados sem o repasse de parte dos tributos, permitindo que os consumidores visualizem na prática o peso da tributação brasileira.

Além de beneficiar os consumidores com preços reduzidos, a ação reforça a importância do debate sobre a alta carga tributária no país, a necessidade de simplificação dos impostos e os impactos diretos da tributação no poder de compra da população e no desenvolvimento da economia.

Em Manaus, a edição de 2026 do Dia Livre de Impostos contará com a participação de mais de 25 empresas e marcas, reunindo mais de 50 lojas que aderiram ao movimento com o objetivo de ampliar a conscientização da sociedade sobre o tema. Ao longo desta semana, a CDL Jovem Manaus também divulgará novas ações e a lista completa das empresas participantes da campanha na capital amazonense.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am