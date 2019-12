Galvão Bueno passa mal e é submetido a cateterismo

Quatro dias depois de ter narrado o GP do Brasil de F1, Galvão Bueno passou mal em Lima e está sendo submetido a um cateterismo, na clínica Anglo-Americana, localizada no bairro Miraflores, na capital peruana. O narrador, que narraria a final da Libertadores entre Flamengo x River Plate, vai desfalcar a transmissão da Rede Globo neste sábado (23) e será substituído por Luiz Roberto.

No último fim de semana de GP do Brasil, em Interlagos, Galvão esteve à frente da transmissão apenas no domingo, dia da corrida, ao lado do comentarista Reginaldo Leme e do ex-piloto Luciano Burti. No sábado de treino classificatório, a narração ficou por conta de Cléber Machado.

O Grupo Globo emitiu uma nota na qual confirma a situação do narrador, maior voz do Brasil na F1, e desejou pronta recuperação ao jornalista.

“Nosso companheiro Galvão Bueno teve um mal-estar hoje de manhã em Lima, onde se encontra para a narração da final da Libertadores. Ele foi levado para exames na clínica Anglo-Americana, no bairro de Miraflores, acompanhado por sua mulher, Desiree Galvão Bueno. Foi atendido prontamente e está sendo submetido a um cateterismo para desobstrução de uma artéria coronariana”, diz a nota.

“Todos nós desejamos ao querido Galvão uma rápida recuperação. O hospital divulgará, ao término do procedimento, um boletim médico. A narração da final da Libertadores será feita pelo companheiro Luis Roberto”, complementou.

No fim de outubro, Galvão já se preparava para a maratona de transmissões em novembro, mencionando, em sua conta no Instagram, às partidas da Seleção Brasileira contra Argentina e Coreia do Sul, nos últimos dias, além do GP do Brasil de F1 e a final da Libertadores, entre Flamengo x River Plate. Foi quando o narrador revelou que sofreu uma inflamação na laringe, que afetou sua voz.

“Olha, eu passei mesmo um sufoco. Estava perdendo a voz, achando que era uma gripe forte. E, na verdade, era um edema nas cordas vocais, uma inflamação de laringe”, disse Galvão Bueno.

Agradeço a Deus, agradeço à minha mulher, Desiree, que está marcando mais que o time do Flamengo, me trazendo pela mão todo dia para fazer o tratamento. É tão bom ter uma recuperação, fazer o que a gente gosta, o que a gente ama. A vida é assim. Faça o que você fizer, trabalhe muito, se prepare bastante”, aconselhou a maior voz da F1 no Brasil.

