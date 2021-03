Gal Gabot “Mulher Maravilha” anuncia sua terceira gravidez.

Compartilhar no Facebook

Dona de uma beleza natural e de um sorriso cativante que enche aos olhos dos telespectadores e fãs mundo a fora, Gal Gadot, conhecida por interpretar a Mulher-Maravilha no cinema, anunciou na segunda-feira (1) que está grávida do terceiro filho.

“Lá vamos nós de novo”, revelou a atriz de 35 anos no Instagram, ao publicar uma foto rara ao lado do marido, o empresário Yaron Varsano, e as duas filhas, Maya, de 9 anos, e Alma, de 3.

No clique, eles estão com as mãos na barriguinha de Gal.

Vale lembrar que “Mulher-Maravilha 1984”, o segundo filme da franquia estrelado por Gal, está em cartaz nos cinemas no Brasil.

