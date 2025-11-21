Gabriel Medina retorna ao Circuito Mundial de Surfe em 2026

redação Amazonia na Rede II
(Foto: William Lucas/COB) Fonte: D24am.

Tricampeão mundial sofreu uma lesão no ombro esquerdo em janeiro

São Paulo- A WSL (Liga Mundial de Surfe) anunciou, nesta quinta-feira (20), que o brasileiro Gabriel Medina retornará ao Circuito Mundial em 2026. No início de 2025, o medalhista olímpico de bronze e três vezes campeão mundial sofreu uma lesão no ombro esquerdo, durante um treino na praia de Maresias, em São Sebastião (SP), que o afastou das competições durante todo o ano.

“Gabriel Medina retorna ao Tour em 2026 pronto para escrever um novo capítulo [em sua carreira]. O tricampeão chega com fome, foco e aquela presença que muda o clima no lineup. Se tem Medina na água, tem expectativa lá em cima e a busca pelo tetra já começou”, publicou a WSL em suas redes sociais.

Em razão da lesão, em janeiro de 2025, Medina foi submetido a uma cirurgia para reconstruir o tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo.

Agência Brasil Portal d24am

