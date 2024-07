Gabigol, do Flamengo, dá pista de futuro, cutuca Tite e abre o jogo sobre Palmeiras: ‘É muita mentira’

Atacante do Flamengo, Gabigol abriu o jogo sobre seu futuro no clube e deu indícios de que sua passagem pelo Rubro-Negro está próxima do fim. Na zona mista, o atleta também pediu cuidado com as informações que são veiculadas.

– Essa decisão é minha, dos meus pais. Quando isso for decidido, eu vou comunicar. Vejo muita mentira na internet. Leio cada coisa que sai, que falei com outro treinador, que falei com outro clube, que tinha apresentação marcada. É muita mentira que sai e fico muito triste quanto a isso.

Tem pessoas que se baseiam nisso. Tem pessoas do mundo normal e tem as pessoas que vivem a vida no Twitter. Quem sabe o que vai acontecer na minha vida sou eu e meus pais. – Tinha a possibilidade de sair agora. Tanto por causa de minutos jogados, que sinto que preciso ter mais minutos. Respeito a decisão do treinador, mas sinto que preciso de minutos, pegar ritmo. Isso você só consegue jogando.

Tenho entrando jogo sim, jogo não. 15 minutos, 12 minutos. Como decidiram que só vou embora em dezembro, voltei ao jogo e fiquei feliz por entrar hoje.

Sem ter conseguido uma mudança de ares, Gabigol está focado em fazer seu melhor com a camisa do Flamengo até dezembro. O camisa 99 também disse que quer participar de um projeto em que esteja em condições de conquistar títulos.

