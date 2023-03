Fundação Alfredo da Matta define lista de pacientes para a jornada de cirurgias

Gestores da Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (Fuham) alinharam, na manhã desta segunda-feira (06), os detalhes da jornada de cirurgias dermatológicas que vai ser realizada no próximo sábado (11), no centro cirúrgico da Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ). As duas instituições fecharam parceria no início de fevereiro.

Ao todo, foram relacionados 42 pacientes, entre os casos mais graves na área de dermatologia, que passarão pelos procedimentos. As cirurgias estão marcadas para começar às 7h e terminar por volta de 15h. Segundo a gerente de cirurgia da Fuham, enfermeira Nádia Ney, todos os pacientes listados já foram contatados.

“Cada paciente foi contatado individualmente e orientado. Estamos prevendo que cada procedimento dure entre 30 a 40 minutos. Nenhum paciente precisará ser internado. Só terá que voltar para trocar o curativo entre 24 e 48 horas após a cirurgia”, informou a enfermeira.

Participarão da jornada de cirurgias médicos do quadro da Fuham e de outras instituições. Todo corpo de enfermagem e de técnicos dafundação estarão mobilizados para o dia. As sete salas cirúrgicas da FHAJ serão utilizadas.

Lista fechada

Diferente do mutirão dermatológico, realizado no dia 28 de janeiro – aberto para o público, esta jornada de cirurgias já tem a lista de pacientes fechada previamente sob o critério principal de serem os casos mais graves atendidos pela fundação. A maioria dos procedimentos será para reparo de lesões causadas por câncer de pele.

Diário 24h AM

