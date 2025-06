Família de MC morto faz protesto e pede que suspeito do crime continue preso

Os manifestantes cobram que a prisão temporária de Patrick Silva de Araújo, 29, suspeito de matar o cantor, seja convertida em prisão preventiva

Manaus – Familiares e amigos de Thiago Gabriel dos Santos Braga, conhecido como MC Thiago, realizaram uma manifestação na manhã deste domingo (29), em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), na zona centro-sul de Manaus. Os manifestantes cobram que a prisão temporária de Patrick Silva de Araújo, 29, suspeito de matar o cantor, seja convertida em prisão preventiva.

Segundo as informações, caso a prisão não seja convertida, o suspeito deve ser solto nesta segunda-feira (30). A informação gerou revolta entre os familiares que pedem um posicionamento firme para evitar que o autor saia impune.

Relembre o caso

O crime aconteceu no mês passado, no bairro Raiz, zona sul de Manaus. De acordo com a Polícia Civil, Patrick matou Thiago com uma facada no tórax após flagrá-lo com sua companheira no apartamento onde o casal morava.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os três estavam consumindo bebida alcoólica desde a madrugada. Após uma discussão com a companheira, Patrick deixou o local, mas retornou momentos depois e encontrou os dois juntos.

A vítima ainda tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois. Após o crime, o suspeito fugiu por via fluvial e foi localizado dias depois durante uma operação no município de Coari, a bordo de uma embarcação que seguia para Japurá, no rio Solimões. O suspeito chegou a se esconder na parte traseira do barco, mas foi identificado e preso.

Agora, a família de MC Thiago pede que a Justiça mantenha Patrick Silva de Araújo preso durante o andamento do processo, que segue em investigação pela DEHS.

