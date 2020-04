‘Fui preso por fingir ter covid-19 no Facebook’, diz autor da fake news

Michael Lane Brandin perdeu o emprego, foi preso e aguarda o julgamento

As notícias falsas, as chamadas fake news, têm sido amplamente veiculadas, com a pandemia do novo coronavírus, e a pessoa que as divulga é passível de punição. Foi o que aconteceu com o americano Michael lane Brandin, que perdeu o emprego, foi preso e ainda aguarda julgamento. As informações são da BBC News.

Segundo a publicação, Michael Lane Brandin tinha ciência de que o seu post no Facebook causaria um rebuliço, mas resolveu fazer um “experimento social”.

Em meio a tantas discussões sobre o novo vírus que estava avançando pelo mundo, Michael postou que havia sido diagnosticado com o coronavírus e que os médicos haviam dito que o vírus era transmitido pelo ar.

A publicação gerou muitas reações no Facebook, com mensagens questionando o seu estado de saúde. Foi então que ele esclareceu que era mentira.

No entanto, a “informação” já havia se espalhado velozmente no condado de Tyler, em Texas, onde ele mora. E as pessoas começaram a ligar para o hospital perguntando se era verdade e o que fazer para se protegerem.

Preocupadas com a falta de informações e medidas para conter a difusão da doença, as pessoas demonstraram inquietação e buscavam respostas. Isso ocorreu dias antes de qualquer medida de isolamento social ter sido decretada.

Mandado de prisão

Michael foi orientado pela polícia a editar o post e esclarecer que estava fazendo um experimento social.

O próximo post veio da própria polícia: “Dando prosseguimento a uma queixa oficial do promotor criminal do distrito, o juiz do Condado Jacques Blanchett emitiu um mandado de prisão para Brandin pelo crime de alarme falso, uma contravenção classe A.”

Michael Brandin se entregou à autoridade policial e sua fiança foi estabelecida em US$ 1 mil (aproximadamente R$ 5,4 mil). Agora, ele aguarda julgamento.

Apesar da punição, o jovem, que é bacharel em comunicação em massa, afirma não ter certeza se há arrependimento, pois a ação dele cumpriu o propósito estabelecido que era provar o quanto é fácil alguém postar algo on-line e causar pânico.

Segundo o jovem, com o experimento social, ele queria levar a mensagem da importância de as pessoas estarem bem informadas e fazerem suas próprias pesquisas, antes de acreditarem em tudo o que leem ou escutam.

“Apesar de tudo de ruim que aconteceu, sinto que meu argumento foi provado e isso me faz sentir bem”, disse.

Fake News

O Ministério da Saúde lançou uma página direcionada a desmentir boatos. O site desmente inúmeras mensagens falsas, como orientações do órgãos que nunca foram dadas, anúncios de vacinas, formas de prevenção que não funcionam (como gargarejo com água morna, sal e vinagre) e alegações sobre o vírus, como o fato de ele morrer em temperaturas a partir de 26º .

Na página, são encontradas várias informações para direcionar quanto à verificação da mensagem veiculada, como duvidar de fontes desconhecidas, buscar orientações nos sites oficiais das autoridades de área, como a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Organização Pan-Americana da Saúde, braço regional da OMS, o Ministério da Saúde e as secretarias municipais e estaduais e evitar repassar informações sem ter certeza.

As notícias falsas espalham desinformação e dificultam a divulgação de informações e orientações pelas autoridades à população. Todos então precisam estar atentos e evitar a circulação desses conteúdos enganosos.

