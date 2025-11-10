Fórmula 1: Lando Norris vence GP do Brasil e abre vantagem na ponta

Gabriel Bortoleto abandonou na primeira volta

São Paulo- Perfeito. Assim foi o fim de semana do piloto britânico Lando Norris, da McLaren. Após vencer a corrida sprint e registrar a pole position no sábado (8), ele venceu o GP do Brasil neste domingo sem grandes ameaças dos adversários no autódromo de Interlagos.

Consequentemente, Norris, que começou o fim de semana com apenas um ponto de vantagem para o colega de equipe Oscar Piastri, tem agora 24 pontos de frente para o adversário, que terminou em quinto lugar. Kimi Antonelli, da Mercedes e Max Verstappen, da RBR, fecharam o pódio em São Paulo.

A corrida teve emoções desde a primeira volta. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, que não conseguira registrar tempo no treino classificatório após um acidente na corrida sprint, largou na última posição e se envolveu em outro acidente, desta vez com o canadense Lance Stroll, da Aston Martin. Bortoleto teve que abandonar a prova.

Também no início, Lewis Hamilton, da Ferrari, teve acidente com Franco Colapinto, da Alpine. Após cair para o último lugar, o britânico acabou abandonando a corrida posteriormente.

Na retomada, outro acidente: Antonelli, Piastri e Charles Leclerc, da Ferrari, estavam em uma disputa na 6ª volta e o monegasco, que havia largado na terceira posição, levou a pior, sendo mais um a abandonar a corrida.

Na parte da frente da classificação, poucas emoções. Lando Norris foi soberano e, tirando momentos de trocas nos boxes, não largou a primeira posição. Um destes momentos aconteceu após a incrível recuperação do tetracampeão Max Verstappen, que largou do pit lane e chegou a ocupar a ponta antes de precisar fazer o seu pit stop. O holandês, com a prova que fez, se mantém na disputa do título de pilotos, em terceiro lugar na tabela de classificação, com 341 pontos, 49 a menos que Norris e 25 a menos do que Piastri.

Restam três provas para o fim da temporada, a próxima será dia 23, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

