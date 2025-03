Folia sem chuva? Confira a previsão do tempo para a terça-feira de Carnaval em Manaus

Inmet alerta para a possibilidade de chuvas isoladas, especialmente entre a tarde e a noite.

A previsão para a terça-feira de Carnaval (4) em Manaus indica uma baixa chance de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar do risco ser pequeno, o Inmet alerta para a possibilidade de chuvas isoladas, especialmente entre a tarde e a noite.

A expectativa é, que se houver chuva, as pancadas variem de 20 a 30 mm/h, com baixo risco de impactos significativos, como cortes de energia, quedas de galhos, alagamentos ou descargas elétricas.

No entanto, o Inmet aponta que no Sudoeste do Amazonas há um risco maior de chuvas intensas, com volumes entre 30 e 60 mm/h.

Veja abaixo a previsão de temperatura para esta terça-feira (4):

Temperatura mínima : 24°C

Temperatura máxima : 32°C

amazonianarede

Por g1 AM