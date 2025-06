Flamengo vence o Chelsea de virada e lidera Grupo D no Mundial de Clubes

Com o resultado, a equipe carioca soma seis pontos em duas partidas e está próxima da vaga nas oitavas de final

EUA – O Flamengo segue com 100% de aproveitamento no Mundial de Clubes e assumiu a liderança do Grupo D ao vencer o Chelsea por 3 a 1 nesta sexta-feira (20). A partida foi marcada por uma virada dos rubro-negros e por um desempenho dominante.

O time inglês saiu na frente com gol de Pedro Neto ainda no primeiro tempo. No entanto, após o intervalo, o Flamengo virou o placar com gols de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan, garantindo mais três pontos na tabela.

O Chelsea adotou uma postura agressiva após ficar atrás no placar e terminou a partida com um jogador a menos, após a expulsão de Nicolas Jackson por uma entrada violenta em Ayrton Lucas.

Com o resultado, a equipe carioca soma seis pontos em duas partidas e está próxima da vaga nas oitavas de final.

A confirmação da classificação pode vir ainda nesta sexta, caso o Espérance não vença o Los Angeles FC na partida marcada para as 19h (horário de Brasília).

