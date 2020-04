Filmes para assistir na quarentena

Compartilhar no Facebook

Com a necessidade de isolamento social, cumprimento de um período de quarentena, decorrente da pandemia do coronavírus no país, divertir-se, em casa, tornou-se uma necessidade.

Aqui vão dicas de obras cinematográficas disponíveis com opções para toda a família. A seleção conta com filmes para todos os gostos, para assistir sozinho ou com alguém de casa.

O Contador – Ação

Estrelado por Ben Aflleck, o filme relata a trajetória de um contador com uma síndrome que limita suas habilidades sociais e o faz ter sensibilidade a ruídos.

Diagnosticado com autismo, desde criança sofre com essas dificuldades, mas na vida adulta se torna um contador extremamente competente e com facilidade para lidar com números.

O Poço – Terror

Um filme de terror e suspense que se tornou viral logo nos primeiros dias em que foi lançado. Há quem diga que esse filme lembra um pouco a proposta do Parasita, vencedor do Óscar de Melhor Filme 2020.

Nessa história, prisioneiros estão numa prisão vertical, em que a comida chega conforme as plataformas. Assim, quem está mais para o fim da prisão, fica só com os restos de comida das plataformas de cima.

Modo Avião – Comédia dramática

Um filme original Netflix brasileiro que explora um tema bastante atual: uma influencer viciada no mundo on-line.

No enredo, ela sofre um acidente de carro e é levada para a casa do avô, onde passará por um detox virtual de modo forçado. Como será que vai ser experiência?

O Irlandês – Drama

Indicado ao Óscar 2020, Frank Sheeran (Robert de Niro) estrela nesse filme como parte da máfia. Uma história que conta uma parte mais melancólica e obscura do universo dos gângsters.

Sully: O Herói do Rio Hudson

Em 2009, o mundo entrou em estado de choque e admiração quando o Capitão Chesley “Sully” Sullenberger conseguiu pousar um avião em pane no Rio Hudson.

Esse ato quase impossível salvou a vida dos 150 passageiros e alçou Sully à categoria de herói nacional. No entanto, nem mesmo a aclamação pública foi capaz de impedir uma investigação rigorosa sobre sua reputação e carreira.

Fragmentado – Suspense/Drama

Kevin possui 23 personalidades distintas e consegue alterná-las quimicamente em seu organismo apenas com a força do pensamento. Um dia, ele sequestra três adolescentes que encontram em um estacionamento.

Vivendo em cativeiro, elas passam a conhecer as diferentes facetas de Kevin e precisam encontrar algum meio de escapar.

Ray – Drama Musical

Criado em uma plantação no norte da Flórida, Ray Charles Robinson fica cego aos sete anos de idade, logo após presenciar o afogamento de seu irmão mais novo. Inspirado por sua mãe ferozmente independente, Ray encontrou seu dom através de um piano.

Viajando pelo Chitlin circuit, o cantor de soul firma sua reputação antes de explodir mundo afora ao mesclar o rhythm and blues com outros estilos, como o rock and roll e gospel. Ray Charles torna-se uma lenda inimitável em todo o cenário musical mundial.

A Origem – Suspense

Don Cobb é um ladrão que invade os sonhos das pessoas e rouba segredos do subconsciente. As habilidades especiais de Cobb fazem com que ele seja procurado pelo mundo da espionagem empresarial, mas lhe custa tudo que ama.

Cobb recebe uma missão impossível: plantar uma ideia na mente de uma pessoa. Se for bem-sucedido, será o crime perfeito, mas um amigo prevê todos os passos de Cobb.

Sociedade dos poetas Mortos (1990) – Comédia dramática

O novo professor de Inglês John Keating é introduzido a uma escola preparatória de meninos que é conhecida por suas antigas tradições e alto padrão. Ele usa métodos pouco ortodoxos para atingir seus alunos, que enfrentam enormes pressões de seus pais e da escola. Com a ajuda de Keating, os alunos Neil Perry, Todd Anderson e outros aprendem como não serem tão tímidos, seguir seus sonhos e aproveitar cada dia.

O Profissional (1995) – Policial/Drama

Em Nova York, o assassino profissional Leon (Jean Reno) não vê sentido na vida. Quando a família vizinha é morta por policiais envolvidos com drogas, ele decide proteger Mathilda (Natalie Portman), uma menina de 12 anos que é a única sobrevivente da família.

Ela deseja se tornar uma assassina, para poder vingar a morte do seu irmão de 4 anos. Enquanto ela cuida da casa e ensina o pistoleiro a ler e a escrever, ele lhe ensina o básico de como manejar uma arma.

Dois Papas – Drama

O filme constrói um encontro fictício entre o então cardeal Jorge Bergoglio, hoje Papa Francisco, e o Papa Bento XVI, em 2012. Durante uma das maiores crises recentes da Igreja, o argentino Jorge Bergoglio decide pedir sua aposentadoria por discordar da forma como o Papa tem conduzido a igreja.

Com a passagem já comprada para Roma, ele é surpreendido pelo convite do próprio Papa Bento XVI para visitá-lo. No encontro, eles falam sobre suas vidas e os rumos do catolicismo.

Divertidamente

Com a mudança para uma nova cidade, as emoções de Riley, que tem apenas 11 anos de idade, ficam extremamente agitadas. Uma confusão na sala de controle do seu cérebro deixa a Alegria e a Tristeza de fora, afetando a vida de Riley radicalmente.

Agora é só escolher a produção que vai te divertir hoje e dar o play!

