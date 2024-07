Filha de Silvio Santos é acusada de debochar de Eliana antes da estreia da apresentadora na Globo. Entenda

A estreia de Eliana na TV Globo está prestes a acontecer, com a primeira entrevista da apresentadora para o “Fantástico”, que vai ao ar neste domingo (30). Mas antes disso, o SBT teve o seu primeiro fim de semana sem a artista, que deixou a emissora paulista após 15 anos.

E para Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e presidente do SBT, a empresa ganhou com a saída da loira. Pelo menos em audiência. Como forma de comemoração, Daniela compartilhou em sua rede social uma matéria que apontou que o primeiro programa Domingo Legal, comandado por Celso Portiolli, após a saída de Eliana, teve mais audiência que o programa da apresentadora naquela emissora.

Web aponta alfinetada em Eliana

Nas redes sociais, muitos internautas viram na publicação de Daniela Beyruti uma forma de alfinetar Eliana. “Desrespeito demais isso com a Eliana! Ela foi sempre profissional com o SBT nos 15 anos que passou lá”, opinou um fã. “Eliana saiu, agora tão cuspindo no prato”, disparou outra. “Isso só dá a entender o por que de Eliana ter saído de lá”, lamentou mais um.

Alguns também relembraram a suposta rixa entre Eliana e Patricia Abravanel, outra filha de Silvio Santos. “E aquele pedido de ‘desculpas’ que a Patrícia pediu em nome dela e da família? Por isso eu digo, se não é de verdade, não adianta pedir, porque se é pra ir na internet debochar, alfinetar, ou coisa do tipo, não adianta nada tal desculpa”, detonou mais uma internauta.

Em outras publicações, Daniela Beyruti mostrou também a comparação das audiências do SBT e da Globo no horário em que o programa de Eliana era exibido e que, agora, foi ocupado pelo Domingo Legal. “Lamentável, Silvio Santos nunca gostou de rivalidade com outra emissora”, completou mais um telespectador. “Elas só vão descansar quando enterrarem a empresa do pai”, criticou outro seguidor.

amazonianarede

Purepeople.br Carmen Moreira