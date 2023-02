FHAJ lança novo edital para bolsas de iniciação científica em Manaus

A Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), lançou, nesta sexta-feira (17), edital de 30 bolsas para o Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic). As inscrições poderão ser feitas a partir de 20 de fevereiro, às 8h, até às 12h do dia 20 de março de 2023.

“O objetivo do Paic é disseminar o conhecimento científico através do envolvimento em todo o processo de investigação científica, proporcionando um pensamento crítico-analítico e aprimoramento de habilidades aos estudantes de graduação”, explicou a coordenadora do Paic/FHAJ/Fapeam, Dra. Rosiane Pinheiro Palheta.

O programa também estabeleceu a meta de viabilizar a experiência prática e habilidades em pesquisas, assim como a produção científica no âmbito da FHAJ. O diretor da unidade, Ayllon Menezes de Oliveira, destaca que a FHAJ é referência na produção científica e treinamento de novos profissionais da saúde.

“Nós temos um compromisso com a formação de novos profissionais. A FHAJ é hospital de ensino com programa de cinco especialidades de residências médicas e a iniciação científica é o pontapé inicial para esses estudantes que serão nossos futuros médicos”, ressaltou.

Inscrição

Para realizar a inscrição no processo seletivo o candidato deverá ter conta de e-mail no Gmail (Google). Se ainda não tiver, o candidato deverá acessar a página do Gmail e se cadastrar. Após o cadastro, acessar o link https://forms.gle/X9vEEKzXsUALhoCt6 e efetivar a sua inscrição no processo seletivo.

As bolsas serão distribuídas nas seguintes áreas do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra; Engenharias; Ciências da Saúde; Ciências Sociais; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas.

O Program a de Apoio à Iniciação Científica da FHAJ conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

