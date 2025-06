Festival de Parintins 2025: homem é preso por aplicar golpes em embarcação

O suspeito fez compras no bar da embarcação com notas falsas

Parintins – Um homem, 21, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (26), pelo crime de estelionato. A prisão ocorreu no porto do município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado José Barradas, as diligências iniciaram quando uma vítima compareceu à Delegacia Móvel e denunciou que o homem estava aplicando golpe em uma embarcação que estava chegando na cidade para o 58º Festival de Parintins.

“Nós recebemos uma ocorrência na Delegacia Móvel, que está instalada no Porto da Ilha Tupinambarana, sobre um indivíduo que pagou o bar da embarcação com notas falsas. Diante disso seguimos para realizar a prisão do autor que foi autuado em flagrante”, disse o delegado.

Segundo o delegado, durante a prisão do homem, a equipe policial encontrou 300 reais em cédulas falsas e uma máquina de cartão.

“Alertamos a população para que fiquem atentas a esse tipo de golpe, principalmente em períodos de grande movimentação como o Festival de Parintins”, orientou o delegado.

O homem responderá por estelionato e ficará à disposição da Justiça.

