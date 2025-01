Fernanda Torres corrige com elegância gafe de repórter sobre Fernanda Montenegro: – Era? Ela ainda é

Fernanda Torres está viralizando na web por conta de um trecho da entrevista que concedeu à revista norte-americana W Magazine. Durante o bate-papo, ela corrige com elegância uma repórter que tratou Fernanda Montenegro no passado ao mencionar seu sucesso, como se a atriz veterana já tivesse morrido.

– Sua mãe era uma atriz muito famosa…, começa dizendo a jornalista.

A ganhadora do prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025 rapidamente interrompe a fala para fazer uma correção e aproveita para citar os mais recentes feitos da mãe.

– Era? Ela ainda é! Ela acabou de ganhar o Guiness. É inacreditável, ela acabou de terminar um filme. Ela tem 95 anos de idade.

Montenegro entrou para o Guiness Book, o Livro dos Records, no final de 2024 por ter reunido o maior público em leitura filosófica por uma apresentação realizada no parque do Ibirapuera, em São Paulo. Além disso, acaba de divulgar fotos e cartaz de seu mais novo filme, Vitória, que estreia nos cinemas no dia 13 de março.

Torres ainda a seguiu durante a conversa:

– Minha mãe é o tipo de atriz que pensa que a melhor coisa que há é o teatro. Ela quase sente pena pelas pessoas que não conhecem os prazeres do teatro. O teatro deu a ela 1000 vidas. Ela foi filha de uma família muito simples e, através do teatro, ela teve a vida de rainhas, assassinas, o que ela quisesse.

E a artista falou sobre como também é filha do ator Fernando Torres, o que fez com que crescesse no teatro.

– Eu fui criada nos teatros. Meu também é ator, ele também se chama Fernanda e eles me deram o nome de Fernanda, então eu não conseguia escapar. Eu paguei muitas horas de terapia. Eu não sei como consegui, mas consegui de uma forma.

