Fernanda Souza se declara para Carol Peixinho e Thiaguinho após clique no RiR: É sobre amor

Show de maturidade e amor! No último final de semana, dias 10 e 11, Thiaguinho movimentou as redes sociais após postar um clique com Carol Peixinho, Fernanda Souza, sua ex-esposa, e com a atual da apresentadora, Eduarda Porto.

Com mais de 810 mil curtidas na postagem, os fãs e diversos amigos famosos se derreteram pelo encontro. Entre eles, Fernanda Souza que abriu o coração no registro:

É SOBRE AMOR!!! Nós duas também AMAMOS vocês demais! E pra sempre será assim!.

Carol Peixinho também fez uma publicação em suas redes sociais e mostrou que curtiu o Rock in Rio ao lado de Fernanda e Eduarda. Vale pontuar que Thiaguinho se apresentou na cidade do rock na noite do último sábado, dia 10.

msn entretenimento