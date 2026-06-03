Criação do Bope no Amazonas é aprovada por deputados; projeto segue para sanção

Na prática, projeto de lei transforma a atual Companhia de Operações Especiais (COE) no novo Batalhão de Operações Policiais Especiais.

A criação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) no Amazonas foi aprovada nesta terça-feira (2) pelos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O projeto de lei agora segue para sanção do governador Roberto Cidade (União).

A medida promove alterações na Lei nº 3.514, que trata da organização básica da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Na prática, ela transforma a atual Companhia de Operações Especiais (COE) no novo Bope.

A mudança é justificada pela alegação de que as principais Polícias Militares do Brasil adotam unidades denominadas Bope para realizar operações especiais.

“A criação do Bope no Estado do Amazonas permitirá maior integração com unidades similares de outros Estados, participação em cursos e treinamentos padronizados e fortalecimento da doutrina nacional de operações especiais”, diz trecho do projeto.

Segundo o projeto, o Bope no estado terá como atribuições:

Formação altamente especializada;

Equipes táticas permanentes;

Negociadores de crise;

Atiradores policiais de precisão (snipers);

Doutrina consolidada de gerenciamento de crises;

E capacidade de intervenção em cenários de extrema complexidade.

O texto aprovado nesta terça-feira não especifica se haverá aumento nos investimentos até então direcionados ao COE, com o objetivo de realizar a ampliação do efetivo, da estrutura física, dos equipamentos e da capacidade de treinamento do novo Bope.

Caso o projeto de lei seja sancionado pelo governador, a expectativa é de que a nova estrutura seja implementada gradualmente, sem data específica para o início das atividades.

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Por Juan Gabriel, g1 AM