Feira ‘The Week’ apresenta negócios e oportunidades para empreendedores de Manaus

Evento gratuito com 130 expositores ocorre de sexta (3) a domingo (5) e terá como atração nacional o palestrante Juliano Kimura, especialista em marketing digital

Em sua primeira edição, a Feira de Negócios e Oportunidades “The Week”, em parceria com o Sebrae-AM, levará conhecimento e informação aos seus visitantes. O evento, que será realizado de 03 a 05 de junho, de 10h às 22h, no Centro de Convenções Vasco Vasques, na avenida Constantino Nery, 5001 – Flores, terá entrada gratuita e é uma realização da empresa Million Produções e Eventos, com o apoio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas – Amazonastur. A Feira reunirá 130 expositores de diversos segmentos da economia e a expectativa de seus idealizadores é receber aproximadamente 40 mil visitantes.

Os temas abordados pelas palestras, apoiadas pelo Sebrae Amazonas, terão como foco educação Financeira, Inteligência Emocional e Marketing Pessoal, além de outros temas selecionados especialmente para o evento e voltados para o público em geral, especialmente para aqueles que possuem o desejo de empreender.



Um dos palestrantes convidados é o especialista em Marketing Digital Juliano Kimura, que ministrará a palestra “Da Ficção para a Realidade: Tendências do Marketing Digital”, que será realizada no dia 04 de junho, às 19h. “Na palestra falarei sobre as tendências de Marketing Digital, tudo o que vai mudar o nosso cenário profissional, empresarial e como as pessoas vêm obtendo resultados através da Internet e das Redes Sociais”, adianta Kimura.

A gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae Amazonas, Maria Helena Souza Garcia, alerta para a importância da temática digital. “Parte dos empresários estarão lá ávidos por conteúdos de formalização, mídias digitais, marketing, comércio eletrônico, e-commerce, e esse conteúdo – segundo a pesquisa nacional do Sebrae pós-Covid – é o principal gargalo deles. E é ele que vai dar exponencialidade ao negócio”, observou.

As inscrições para as palestras podem ser feitas pelo link: https://am.lojavirtualsebrae.com.br/loja/evento/142304367-da-ficcao-para-a-realidade-tendencias-de-marketing-digital e são gratuitas.

Toda a programação da The Week é gratuita. Todos podem participar das palestras disponibilizadas. Confira abaixo programação de palestras da feira:

Sexta-Feira, dia 03.06

– 15h às 16h – Educação Financeira: Como planejar e fazer o controle financeiro?

– 16h às 17h – Convivendo com as restrições alimentares

– 17h às 18h – Alimentação Saudável

– 18- às 19h – Como abrir minha empresa

– 19h às 20h – Preservar a fertilidade é preservar a família

– 20h às 21h – RCP em paciente adulto

Sábado, dia 04.06

– 10h às 11h – Alergias Alimentares e seus desafios

– 11h às 12h – Desenvolvimento Humano: Inicie seu processo de autodesenvolvimento

– 14h às 15h – Design Biofilico

– 15h às 16h – Soft Skills: Entenda definitivamente o que são e como podem potencializar sua carreira

– 16h às 17h – O que a Nutrição tem a ver com Autismo?

– 17h às 18h – Como o pediatra pode atuar no diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista?

– 18h às 19h – Organizer Dinâmica

– 19h às 20h – Da ficção para a realidade: Tendências de Marketing Digital

– 20h às 21h – Segurança dos Alimentos: Garantindo a saúde no preparo das refeições

Domingo, dia 05.06

– 11h às 12h – Inteligência Emocional nos Negócios

– 13h às 14h – Como abrir minha empresa?

– 14h às 15h – Marketing Pessoal como diferencial nos negócios

– 16h às 21h – Rodada do Crescimento Empresarial

A The Week

A Feira de Negócios e Oportunidades “The Week” foi feita para todos os empreendedores e consumidores, e marcará um momento importante de retomada da economia em Manaus. Com o objetivo de apoiar empreendedores amazonenses nesse momento de renovação, a Million Produções e Eventos, com o apoio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas – Amazonastur.

Serão mais de 100 expositores divididos nos setores de casa e decoração, festas, serviços e negócios, saúde e bem-estar e alimentação.

A praça de alimentação além dos serviços de comidas variadas ofertará, ainda, uma programação cultural variada: música e minishows. Nos auditórios do Centro de Convenções acontecerão palestras voltadas ao público empreendedor e consumidores dos cinco segmentos da The Week. Será uma excelente oportunidade de negócios, com entretenimento para toda a família.