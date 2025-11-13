Faixa com cobrança a Neymar é colocada em frente ao CT do Santos

Torcedores pedem para craque ‘só jogar bola’ após polêmica no Maracanã, no jogo contra o Flamengo, pelo Brasileirão

São Paulo – A semana no Santos foi marcada por uma nova manifestação da torcida. Na manhã desta quinta-feira (7), uma faixa com críticas a Neymar foi pendurada em frente ao CT Rei Pelé, onde o elenco profissional treina diariamente.

A mensagem, curta e direta, dizia: “Neymar, vamos só jogar bola!”

O recado estava colocado entre dois postes na esquina das avenidas Waldermar Leão e Rangel Pestana, em Santos, e reflete o incômodo de parte da torcida. Principalmente com a postura do camisa 10 na derrota por 3 a 2 para o Flamengo, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Durante a partida no Maracanã, Neymar se irritou com companheiros, com o técnico Juan Pablo Vojvoda e também com decisões da arbitragem. O atacante acabou sendo substituído e deixou o banco de reservas antes do apito final, o que provocou grande repercussão, portanto.

Internamente, o Santos tratou o episódio como superado. Aliás, a diretoria e a comissão técnica não pretendem aplicar nenhuma punição, avaliando que prolongar o tema apenas ampliaria a polêmica.

O jogador, por sua vez, reconheceu o erro e tomou a iniciativa de se desculpar. Aliás, Neymar telefonou para Vojvoda, admitiu que exagerou nas reações e atribuiu o comportamento ao nervosismo com a atuação do árbitro Sávio Pereira Sampaio.

Contudo, apesar do clima conturbado, a expectativa no clube é de que o episódio sirva como lição para o elenco, que vive um momento decisivo na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am