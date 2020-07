Fábio Assunção exibe corpo trincado e personal elogia: “Uma das mudanças mais incríveis”

Para compartilhar a decadência do ser humano, a internet está cheia, mas para compartilhar o bem estar, são poucos, principalmente quando os problemas envolvem “a dependência química”.

Chico Salgado publicou fotos de Fábio Assunção nesta quinta-feira (16) no Instagram para falar sobre a transformação no corpo e na vida do ator, que perdeu mais de 27 quilos com reeducação alimentar e exercícios físicos.

“Eu acho muito engraçado como funciona a cabeça da maioria dos brasileiros. Adoramos compartilhar a derrota e o fracasso principalmente se existe algum tipo de evidência na pessoa. Trago o meu aluno, Fábio Assunção, que fez uma das mudanças de vida mais incríveis que eu já vi e merece ser aplaudido e compartilhado para motivar alguém que pode estar precisando disso, mas o julgamento muitas vezes não deixa ninguém enxergar”, escreveu o personal trainer.

“Que um dia nós possamos aprender a admirar e compartilhar histórias de vitória e superação e isso tenha mais destaque do que qualquer meme sem noção. Ainda bem que o Fábio usou todas as críticas para converter em energia e vontade de mudar. Esse foi o trampolim para ressurgir na sua melhor versão! PS: Não é bomba, dieta milagrosa nem mágica. São 10 meses de trabalho duro que começou com uma coisa chamada decisão”, finalizou Chico.

Nos últimos seis meses, ele pulou dos 97 quilos para os 70. Para emagrecer tanto tão rápido, ele contou com apoio de equipe multidisciplinar, formada pelo treinador Chico Salgado, pelo médico endocrinologista Roberto Zagury e pela nutricionista Adriana Tannure.

