Ex-presidente do Irã está em prisão domiciliar por suspeita de participar de plano secreto de Israel, diz jornal

Segundo jornal ‘The New York Times’, serviço secreto de Israel tentou cooptar Mahmoud Ahmadinejad, ex-presidente iraniano, para um plano para derrubar regime dos aiatolás e recolocar Ahmadinejad de volta no poder. Missão secreta falhou.

O Irã colocou o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad em prisão domiciliar como punição por uma suposta participação do político em um plano secreto de Israel para derrubar o regime dos aiatolás, de acordo com uma reportagem do jornal “The New York Times” publicada nesta segunda-feira (13).

Segundo o jornal, o plano envolvia a colaboração do ex-presidente e foi elaborado pelo Mossad, a agência de inteligência de Israel. Como recompensa, Ahmadinejad, que governou o Irã entre 2005 e 2013, voltaria ao poder.

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Com base em fontes dos governos dos Estados Unidos e do Irã que tiveram acesso ao suposto plano do Mossad, a reportagem afirma que Israel chegou a cooptar Ahmadinejad — um dos críticos mais duros de Israel — como agente de inteligência com o fim de derrubar o regime dos aiatolás.

Segundo o jornal, o plano previa que o ex-presidente desse a Israel o máximo de informações para facilitar a derrubada dos aiatolás do poder. Depois, as forças israelenses resgatariam o ex-presidente do Irã durante o início da guerra dos EUA e de Israel contra o Irã, em fevereiro deste ano, e o devolveriam ao país já como o novo líder.

No entanto, as fontes ouvidas pelo The New York Times afirmaram que o plano fracassou após Ahmadinejad desistir da colaboração com a inteligência israelense.

Nos ataques a Teerã que deram início à guerra, em 28 de fevereiro, as forças israelenses chegaram a bombardear um edifício onde ficava a segurança de Ahmadinejad, para conseguir chegar a ele. No entanto, “desiludido” com os rumos do plano, o ex-presidente iraniano desistiu da missão secreta e deixou o local onde estaria antes que forças de Israel o resgatassem, afirma a reportagem.

Ainda assim, em retaliação, o regime dos aiatolás determinou prisão domiciliar a Ahmadinejad ao descobrirem que ele, de fato, manteve contato com agentes de Israel. De acordo com a reportagem do “The New York Times”, Ahmadinejad foi colocado sob custódia pelo braço de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã.

Apesar de ter um presidente, o aiatolá é o líder supremo do Irã. O regime local funciona, portanto, como um misto entre uma república e a liderança religiosa. Um aiatolá é um título honorífico dado a clérigos muçulmanos xiitas de alto escalão. O nome pode ser traduzido como “sinal de Deus”.

Já o Mossad é a agência de espionagem e inteligência de Israel mais voltada para operações fora do país, com o objetivo de garantir a segurança e neutralizar ameaças estrangeiras.

Apesar de ter desistido do plano, Ahmadinejad chegou a colaborar com o Mossad, afirma a reportagem do “The New York Times”.

De acordo com as fontes ouvidas pelo jornal, Israel pagava quantias a Ahmadinejad e enviou agentes para encontrar o ex-presidente em terceiros países, como a Hungria.

O governo iraniano ainda não havia se manifestado sobre a reportagem até a última atualização desta reportagem. Um porta-voz do ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad foi procurado pelo “The New York Times”, mas recusou comentar o conteúdo da reportagem.

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Por Redação g1