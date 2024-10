Ex-boxeador Maguila morre aos 66 anos de idade

Triste notícia… Nesta quinta-feira, dia 24, morreu o ex-boxeador José Adilson Rodrigues dos Santos aos 66 anos de idade, conhecido mundialmente como Maguila. A informação foi confirmada por Irani Pinheiro para o programa Balanço Geral.

Por telefone, a esposa do ex-atleta brasileiro revelou a partida de Maguila e conversou com Reinaldo Gottino. Muito emocionada, Irani relembrou o boxeador, que enfrentou e ganhou de Evander Holyfield e George Foreman, na década de 1990.

O ex-lutador marcou a história do esporte ao conquistar o campeonato mundial de boxe. Maguila sofria de demência pugilistica, doença comum aos boxeadores, que faz com que eles fiquem com sequelas após os 60 anos de idade, também conhecida como ETC, encefalopatia traumática crônica. Nos últimos tempos, o ex-atleta estava internado em casa de repouso.

Estrelando Da Redação