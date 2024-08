Estiagem: 20 municípios do Amazonas estão em situação de emergência

Segundo dados da Defesa Civil, até às 15h, estiagem está afetando 111 mil pessoas, ou cerca de 27 mil famílias

Manaus – O Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental começou a divulgar boletins com informações atualizadas sobre a estiagem no Amazonas a partir desta sexta-feira (16). Segundo os dados da Defesa Civil, até as 15h, 20 municípios estão em situação de emergência, afetando 111 mil pessoas, ou cerca de 27 mil famílias.

No âmbito da assistência humanitária, 226 toneladas de alimentos foram distribuídas, correspondendo a 10.800 cestas básicas enviadas para as regiões mais afetadas. O governo também já instalou 24 purificadores de água, sendo 10 deles direcionados para a calha do Alto Solimões, além de enviar 100 caixas d’água para melhorar o acesso à água potável.

Até o momento, foram enviadas, aproximadamente, 200 toneladas de medicamentos e insumos para os municípios das calhas do Madeira, Juruá, Purus e Alto Solimões.

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) já realizou 290 embargos, totalizando 16.196,1009 hectares de áreas embargadas. Foram aplicadas multas no valor de R$ 80,7 mil com 270 autos de infração e 25 termos de apreensão lavrados, além de 150 prisões e detenções realizadas.

