Entrega do parque Encontro das Águas em Manaus é adiada pela 3ª vez e fica para 2026

A Prefeitura de Manaus voltou a adiar o prazo de entrega do parque Encontro das Águas – Rosa Almeida, na Zona Leste da capital. O prefeito David Almeida anunciou, na terça-feira (18), que o complexo turístico deve ficar pronto apenas em junho de 2026, alegando avanços nas frentes de trabalho e etapas estruturais ainda em execução.

A ordem de serviço para a construção do complexo foi assinada em 26 de setembro de 2023, com um investimento de aproximadamente R$ 80 milhões. Ao autorizar o início da construção, o prefeito destacou a relevância da intervenção e o fato de o projeto ter assinatura de Oscar Niemeyer.

“A assinatura dessa ordem de serviço, a primeira obra de Oscar Niemeyer no Norte do Brasil, nos dá uma condição diferenciada. Fico muito feliz em poder autorizar essa obra, sendo de um icônico, um mestre da arquitetura brasileira e mundial, que agora terá a sua assinatura em Manaus”, afirmou Almeida, na época.

O projeto foi licitado, tendo como vencedor o Consórcio Encontro das Águas, formado pelas empresas F N Crespo Neto e Cia Ltda. e RED Engenharia Ltda., com prazo de execução de 360 dias.

Em 31 de outubro de 2024, a Prefeitura ajustou o prazo para outubro de 2025, em comemoração ao aniversário de Manaus.

No dia 3 de fevereiro de 2025, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) reafirmou a estimativa de conclusão para o segundo semestre de 2025.

Em 8 de abril de 2025, a previsão mudou novamente e passou para o fim de 2025.

Já em 21 de julho de 2025, a Prefeitura anunciou que o parque seria entregue em 25 de dezembro de 2025.

Depois, em 20 de outubro de 2025, a gestão voltou a citar apenas o segundo semestre de 2025 como prazo.

Por fim, na última terça (18), o prefeito anunciou um novo adiamento: a entrega ficou para junho de 2026.

Situação atual

Durante vistoria realizada na terça, o prefeito disse que as equipes trabalham simultaneamente em diferentes setores do parque.

“O nosso maior cartão-postal natural está ali atrás, o Encontro das Águas. À direita, começamos, hoje, a concretagem das fundações do restaurante; à esquerda, estamos na fase final da concretagem da Oca”, declarou.

Segundo ele, uma das etapas mais complexas é a estabilização da encosta, por causa da alta declividade do terreno.

“São 73 estacas com aplicação de concreto jet grout, de forma inclinada, com 44 metros de profundidade cada. Assim mantemos a estabilidade do talude. E lá embaixo, já no rio, vamos entrar com balsas para aplicar estaca-prancha, estacas de aço que vão dar sustentação total ao talude”, explicou.

O engenheiro residente, Leandro Ladeira, informou que a “Oca”, concebida por Oscar Niemeyer, está na fase de vigas baldrames, formas e armações. Já o restaurante panorâmico avança com a concretagem dos blocos de coroamento, parte essencial das fundações.

Na parte inferior do terreno, seguem as estacas de jet grout para estabilização do talude. Depois, com a subida do rio, serão instaladas as estacas-prancha metálicas, responsáveis por proteger o pé do talude.

A obra também avança nos setores superiores, onde os quiosques recebem revestimentos e acabamentos. Na área frontal, equipes trabalham na estrutura do setor administrativo e de apoio ao parque.

Estrutura do novo cartão-postal

Com 120 mil metros quadrados, o Parque Encontro das Águas integrará turismo, meio ambiente, arquitetura monumental e lazer. O espaço contará com:

Museu;

Restaurante panorâmico;

Quiosques;

Trilhas;

Áreas verdes;

Espaços de contemplação;

Acessibilidade plena;

Mirante para o encontro dos rios Negro e Solimões.

Por g1 AM — Manaus