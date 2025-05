Em um dia, quase 500 mil informaram não reconhecer descontos do INSS

Segundo informações recebidas até as 16h desta quarta, 98,6% das pessoas que tiveram desconto não reconheceram o abatimento

Brasília – O presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Gilberto Waller Júnior, disse nesta quarta-feira (14) que ao menos 473.940 aposentados e pensionistas já informaram ao órgão que não reconhecem descontos nos seus benefícios feitos por associações e pediram reembolso. Os dados foram atualizados até as 16h desta quarta.

Em entrevista coletiva à imprensa, Waller Júnior informou que esse número equivale a 98,6% das 480.660 pessoas que entraram em contato com o órgão — o sistema foi aberto nesta quarta. Segundo o presidente do INSS, 6.720 pessoas reconheceram as cobranças nas contas (1,4%) e não pediram ressarcimento.

Ainda segundo o INSS, todas as 41 entidades previdenciárias cadastradas na autarquia foram contestadas pelos beneficiários que tiveram alguma cobrança.

O que acontece agora?

Os beneficiários que alegaram não ter conhecimento dos descontos podem solicitar a restituição dos valores. A partir disso, o INSS vai acionar a entidade responsável pela cobrança, que terá 15 dias úteis para apresentar a documentação que comprove a autorização do beneficiário ou providenciar o ressarcimento.

