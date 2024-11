Em tratamento contra o câncer, Preta Gil realiza nova cirurgia e atualiza estado de saúde: ‘Dor muito forte’

Preta Gil usou o seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (08) para informar que precisou passar por uma cirurgia. Em tratamento contra o câncer, a filha de Gilberto Gil explicou que estava sentindo dores muito fortes na região dos rins, descobrindo se tratar de cálculos renais que ocasionaram a obstrução de seu cateter.

“Amores, ontem senti dores na pelve e na lateral direita da barriga, fiz exames e descobri que estava com cálculos renais, o que ocasionou a obstrução do meu cateter. E hoje precisei passar por uma cirurgia para fazer a troca do meu Duplo J”, iniciou.

A cantora ainda atualizou o seu estado de saúde, informando que está bem e sendo assistida de perto pelos médicos. Preta disse que recebe alta na próxima segunda-feira (11) após se recuperar do novo procedimento. “Estou bem, sendo bem assistida pelos meus médicos e me recuperando no hospital, tenho alta na segunda-feira”, afirmou.

Por fim, ela agradeceu a todos pelas mensagens de carinho recebidas durante o momento delicado que tem vivido. “Obrigada por todas as orações e mensagens diárias. Amo vocês!”, concluiu.

Tratamento contra o câncer

Preta Gil retornou ao tratamento oncológico em agosto, após ter sido diagnosticada em janeiro de 2023 com um tumor no intestino. A doença estava em remissão, no entanto, após a realização de novos exames, os médicos optaram por voltar com o tratamento.

Preta então compartilhou com seus seguidores que foi diagnosticada com novos tumores em lugares diferentes do corpo. “Eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e eu tenho uma lesão na ureter”, revelou nas redes sociais.

amazonianarede

Areavip Cesar Nascimento