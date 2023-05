Em Presidente Figueiredo, Cidade Empreendedora capacita 70 profissionais da rede municipal de ensino

A capacitação visa dar continuidade às ações que já são executadas em parceria com o Sebrae/AM nas escolas do município

Com o objetivo de promover a cultura empreendedora nas escolas, a Prefeitura de Presidente Figueiredo, em parceria com o programa Cidade Empreendedora, executado pelo Sebrae Amazonas, capacitou 70 gestores escolares e membros da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (Semed) com a oficina “Aplicabilidade da Base Nacional Comum Curricular e as Competências Empreendedoras”. A capacitação ocorreu na manhã desta quinta-feira, 04/05, no auditório do Sistema de Previdência dos Servidores Públicos (Sisprev) do município.

Essa capacitação faz parte do sexto eixo estratégico do programa, que visa a construção das práticas educacionais, potencializando as competências e valorizando os profissionais da educação.

Para o Secretário da Semed, Rodolfo Moraes de Oliveira, a capacitação do programa Cidade Empreendedora em Educação Empreendedora é uma ação estratégica para diminuir as desigualdades sociais, sendo uma base fundamental para o município fortalecer as oportunidades de emprego e renda na região.

“Capacitar os profissionais para preparar os alunos a desenvolver o potencial empreendedor de cada um certamente abrirá muitas oportunidades para diversas comunidades, tanto no centro urbano quanto na zona rural”, comenta o Secretário.

Durante a oficina, foram abordadas as competências à luz da BNCC, as competências empreendedoras, a BNCC e o currículo escolar, o projeto de vida, a educação financeira e a educação empreendedora. O secretário adjunto da Semed, Adonay Farias Sabá, explicou que a educação empreendedora é importante não só para a gestão escolar, mas também para aproximar a comunidade da escola.

“A importância desta formação para diretores de escola e pedagogos é que eles participem do processo de educação empreendedora, não só na questão da pedagogia e da aplicabilidade das aulas com os professores, mas também inserindo esse processo com a comunidade escolar, com os alunos e trazendo os comunitários para dentro da escola”, disse o secretário adjunto.

A Educação Empreendedora é uma estratégia utilizada no município desde 2021, em parceria com o Sebrae/AM, onde foram realizadas formações pontuais de professores e também a primeira feira de educação empreendedora nas escolas. Agora, com o Cidade Empreendedora, as ações voltadas para o desenvolvimento das competências empreendedoras dos profissionais da educação e dos alunos serão estendidas pelos próximos 8 meses de atuação do programa no município.

Empreendedorismo que transforma – Localizada na BR174, KM 179 da Comunidade Nova Jerusalem, em Presidente Figueiredo, a Escola Municipal Nova Jerusalem iniciou, em 2022, a partir das iniciativas da Educação Empreendedora, projetos voltados para a preservação do meio ambiente e a economia sustentável.

Com 512 alunos, a escola começou a oferecer oficinas de reaproveitamento de madeira, onde é possível transformar o que seria queimado em peças que podem ser vendidas e, posteriormente, gerar renda para as famílias dos alunos. Também foram oferecidas oficinas de bijuterias com sementes, para que os alunos aprendessem sobre a produção do material, o reaproveitamento, os custos e os ganhos das peças confeccionadas.

De acordo com a gestora da escola, Maria do Socorro Ferreira, a execução do programa, principalmente na temática de empreendedorismo na escola, amplia o potencial criativo e inovador dos alunos e estimula o protagonismo não só dos alunos, mas também de seus familiares.

“Por sermos uma escola de zona rural, muitas vezes nossos alunos se sentem diminuídos com relação aos alunos dos grandes centros. A Educação empreendedora tem dado aos nossos alunos um novo olhar com relação a eles próprios. Têm despertado o potencial ora adormecido, cuja descoberta tem elevado a autoestima não só do aluno mas, dos familiares”, explica a gestora.