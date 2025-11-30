Em 17 horas, Manaus registra quatro mortes em acidentes de trânsito

Casos foram registrados nas zonas Leste, Centro-Sul e Norte da capital

Manaus registrou quatro mortes durante acidentes de trânsito entre 13h de sábado (29) e 7h de domingo (30) registrados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). Os acidentes envolveram carros e motos.

Entre os incidentes está a de dois homens que morreram na madrugada deste domingo (30), na Avenida Autaz Mirim, Zona Leste. O carro em que estavam capotou e bateu em uma árvore, próximo à base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

As vítimas foram identificadas como Ulisses Sousa Costa, de 32 anos, e Elilson Gomes da Costa, de 24. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 2h para retirar os homens das ferragens do veículo. Os dois já estavam sem vida.

Já na manhã de domingo (30), José Pablo Lourenço da Silva, de 26 anos, morreu em acidente na Avenida Efigênio Salles, bairro Aleixo, .

Segundo o Boletim de Ocorrência do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), José Pablo conduzia uma moto quando perdeu o controle, atingiu um morador de rua e colidiu com um veículo. Ele morreu no local. O morador de rua ferido foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. O condutor do carro foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para relatar o ocorrido.

A ocorrência foi atendida por equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), e IML. A Polícia Civil do Amazonas investiga as circunstâncias do acidente.

Na tarde de sábado (29), ainda foi registrada a morte da motociclista Líbia Santos Maia, de 35 anos, após colidir na lateral de um caminhão Scania na Avenida Governador José Lindoso, bairro Lago Azul, em Manaus. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

amazonianarede

Por g1 AM