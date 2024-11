Eliana volta ao SBT cinco meses após fechar com a Globo

Cinco meses depois de encerrar seu programa dominical no SBT, Eliana Michaelichen voltou à emissora para abrir o Teleton 2024. A apresentadora, agora contratada da Globo, é madrinha da maratona beneficente desde 2013, quando assumiu o posto ocupado por Hebe Camargo (1929-2012) até então. “Tenho uma linda missão nessa vida, de usar a minha comunicação para o bem da família”, valorizou a eterna musa dos dedinhos.

A loira ficou responsável por iniciar a transmissão nesta sexta (8) ao lado de Celso Portiolli. “Boa noite, Brasil! Que emoção estar aqui, Celso. Que coisa mais linda. Que emoção estar aqui honrando o meu papel de madrinha, gente!”, se empolgou Eliana ao entrar no palco do SBT.

“Há mais de dez anos eu participo, e desde o Teleton número 1 eu estou por aqui. E hoje não seria diferente! Cada vez que eu visito a AACD [Associação de Assistência à Criança Deficiente], ou de alguma forma posso servir, ser útil, eu sinto que eu tô mais perto de Deus, eu tenho a certeza de que eu tenho uma linda missão nessa vida, de usar a minha comunicação pro bem da família”, discursou a apresentadora.

Ela admitiu que a meta de R$ 35 milhões da campanha não é fácil, ainda mais depois de os brasileiros enfrentarem tantos momentos difíceis nos últimos meses. “2024 tem sido um ano desafiador pro povo brasileiro. Desafiador é pouco, né? Enchentes devastadoras, incêndios de proporções gigantescas, diversos lugares enfrentaram dias e mais dias sem energia, perdas materiais e humanas irreparáveis”, listou a nova contratada da Globo.

“O nosso povo sofreu, mas na dificuldade, aqueles que podiam ajudaram os que caíram a se levantar. E assim a gente segue, entendendo que o brasileiro transformou um dos anos mais difíceis da nossa história recente em solidariedade, e demos uma amostra do que somos capazes quando seguimos juntos”, valorizou Eliana.

“Eu, como madrinha do Teleton, faço o que posso para ajudar essa causa que faz diferença na vida de tantas famílias. E o Teleton que começa agora, e todos nós que estamos aqui há tantos anos, conhecemos bem o coração do povo brasileiro. Afinal, faz 27 anos que somos carregados no colo pelo Brasil. E isso é lindo demais de ver”, finalizou a moderadora do Saia Justa.

Se a abertura do Teleton ficou nas mãos de Eliana e Portiolli, o encerramento estará a cargo de Patricia Abravanel, que tem cumprido a função de receber os cheques com doações milionárias desde que seu pai, Silvio Santos (1930-2024), se afastou da televisão. Xuxa Meneghel deve estar ao lado da apresentadora nos momentos finais da maratona.

Além do elenco do SBT, vão participar do Teleton nomes como Adriane Galisteu e Tom Cavalcante (da Record), Maisa e Tati Machado (da Globo) e Sonia Abrão (da RedeTV!). Renato Aragão, Fátima Bernardes, Ana Furtado, Carlos Tramontina, Dani Calabresa, João Guilherme e Nadja Haddad também estão confirmados.

amazonianarede

Noticias Da TV