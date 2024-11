‘Ela continua na UTI…’: Eliezer atualiza fãs sobre estado de saúde de Viih Tube após influenciadora receber transfusão de sangue

Após o parto de Ravi, Viih Tube permanece em observação intensiva, segundo atualização do marido, Eliezer.

Eliezer , que recentemente mencionou “gravidez masculina”, usou as redes sociais nesta quinta-feira (14) para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde de Viih Tube . A influenciadora foi hospitalizada após dar à luz a Ravi, segundo filho do casal, e precisou passar por uma transfusão de sangue.

Viih Tube está estável após ser levada às pressas para UTI

O influenciador e marido de Viih Tube tranquilizou os seguidores, explicando em um vídeo nos stories do Instagram: “Passando aqui para tranquilizar vocês. Primeiro, para dizer que ela realmente precisou de uma transfusão de sangue essa madrugada, e era mais seguro fazer isso na UTI. Ela continua na UTI, mas está estável. Ela está bem.”

“Eu estou aqui com o Ravi; ele está lá com a mãe dela, mas está tendo contato. Ah, ele está até chorando… Então, é isso. Já, já ela aparece. Quando ela melhorar e se recuperar, ela vai aparecer para conversar com vocês. Mas estamos bem. Ela está bem, está estável. E é isso, tá bom? Então, é isso, gente”, acrescentou.

Influenciadora desabafou sobre parto complicado

Na segunda-feira (11), Viih Tube desabafou em suas redes sociais sobre a experiência do parto de Ravi. Segundo relatos da influenciadora, ela enfrentou diversos desafios e precisou recorrer a uma cesárea de emergência. Ela também respondeu a alguns comentários de seguidores.

“Queria responder alguns comentários que li sobre tudo que eu falei. Primeiro: ‘Meu Deus, ela está acabada’… Gente, foram 19 horas de trabalho de parto e eu ainda não pude lavar o cabelo porque a pressão estava caindo. Então, vou tomar um banho agora. Deixa eu ser feia só uns dias, já vai passar”, comentou.

“Outra coisa: ‘Nossa, 19 horas de trabalho de parto para acabar em cesárea de emergência, que uó’. Pois é, gente, que uó. O que eu mais queria era ter conseguido fazer o parto normal, né? Tanto que fiquei 19 horas tentando, mas não ia arriscar de jeito nenhum a minha vida ou a do meu filho. Depois vou contar o que aconteceu, as intercorrências… mas fui direto para a cesárea”, concluiu.

Ravi nasceu com 3,7 kg e 49 cm e está aos cuidados do pai, Eliezer. O casal também é pai de Lua di Felice, de 1 ano e 7 meses.

amazonianarede

Purepeople.br Luis Eugênio de Castro