ECP do TCE-AM promove curso sobre Inteligência Artificial com foco na colaboração entre humanos e IA

A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) realiza, no dia 24 de junho, das 8h às 12h, o curso “Além dos Prompts: a nova era da colaboração Humano–IA no TCE Amazonas / Caso ECP”. O curso é voltado para servidores, colaboradores e demais interessados em aprofundar o uso ético, prático e estratégico da Inteligência Artificial no ambiente de trabalho.

Ministrado pelo professor Dr. Gustavo Medina, a formação tem como proposta desmistificar a IA, apresentando-a como uma aliada capaz de ampliar a produtividade, estimular a criatividade e aprimorar a execução de atividades institucionais.

Durante o curso, os participantes terão acesso a conceitos e práticas que demonstram como a Inteligência Artificial pode ser integrada às rotinas profissionais com responsabilidade e foco em resultados.

A conselheira-presidente Yara Amazônia Lins reforçou a importância da iniciativa. “O uso da tecnologia pode ajudar muito o serviço público, desde que seja feito com responsabilidade. Este curso mostra que o Tribunal está atento às mudanças e comprometido com a qualificação dos nossos servidores”, afirmou.

“A proposta do curso é mostrar que a inteligência artificial pode ser uma aliada no nosso dia a dia. Queremos preparar nossos servidores para usarem essa ferramenta com estratégia e bom senso”, destacou o conselheiro Júlio Pinheiro, coordenador da ECP.

A inscrição é gratuita e deve ser feita por meio da plataforma ECP Virtual, por meio do endereço eletrônico https://ecpvirtual.tce.am.gov.br/.

O curso terá carga horária de 4h.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM