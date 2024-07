Dupla mostra encontro com Leonardo e público reage: ‘Não estava preparado’

A dupla sertaneja Hugo e Guilherme, formada por Luiz Neves Vezzani e Matheus Neves, se encontrou com Leonardo e compartilhou o momento com seus seguidores neste domingo (30).

Falando sobre o encontro no aeroporto, os cantores destacaram a simplicidade do marido de Poliana Rocha. “Encontros de aeroporto! Quantas ressacas tem nessa foto? Nosso ídolo! Te amamos!”, afirmou a dupla.

Nos comentários, os internautas reagiram ao encontro de maneira bem-humorada. “Não estava preparado para essa foto”, afirmou uma seguidora. “Fiquei bêbada só de olhar para essa foto”, brincou outra. “Que foto mais linda! Os maiores do Brasil!”, completou outra.

Confira:

Leonardo fala sobre vida no campo

Leonardo tornou-se um dos cantores mais famosos do Brasil. Em conversa com o Globo Rural, da Globo, o sertanejo falou sobre suas raízes e afirmou que ama a vida no campo.

“Essa é a minha vida desde muito antes da música. Com uns 7 anos já estava na lida, ajudando a família. A gente sempre morou na roça e plantava de tudo: tomate, batata, milho, feijão, pepino e por aí vai”, contou.

De acordo com o artista, ele investiu tudo o que ganhou na música no agro. “Investi tudo que ganhei no agronegócio, sem chance de ser outra coisa. Tenho uma ligação muito forte com o campo, não entrei só porque dá dinheiro”, afirmou.

Leonardo é visto em várias atividades em sua fazenda, tratando dos animais e dividindo experiências com seus colaboradores. Segundo o cantor, ele ama viver essa rotina.

“Estou sempre ali, colhendo soja, cuidando do gado, convivendo com os peões. Gosto de tudo que envolve essa rotina. Me sinto bem, é o que faz meu coração palpitar mais forte. Amo e me sinto muito grato por tudo que conquistei, por chegar aos 60 anos e ter a oportunidade de voltar para minhas raízes, me reconectar com o lugar de onde eu vim”, completou.

amazonianarede

Areavip Cesar Nascimento