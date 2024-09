Deolane será transferida para cela coletiva e receberá três refeições diárias, diz portal

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, presa nesta quarta-feira (4) em Pernambuco, por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, deve ser transferida em breve para a Colônia Penal Feminina do Recife, conhecida como Bom Pastor. A informação foi confirmada por fontes da Polícia Civil, que conduziu a operação responsável por sua detenção.

Atualmente, Deolane está no Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), localizado em Afogados, Zona Oeste do Recife. Quando for transferida para a unidade prisional, a influenciadora deixará para trás o estilo de vida luxuoso que costuma exibir nas redes sociais. De acordo com informações do portal Metrópoles, ela será acomodada em uma cela coletiva, compartilhada com outras detentas, e terá direito a três refeições diárias.

O Bom Pastor, onde Deolane ficará detida, é considerado uma unidade prisional modelo no Brasil, de acordo com uma pesquisa publicada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2018. A unidade é uma das quatro prisões femininas do país reconhecidas por suas boas práticas.

A prisão de Deolane faz parte da Operação Integration, que mobilizou 170 agentes da Polícia Civil em várias cidades, incluindo Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO). Além de Deolane, outras 18 pessoas foram alvo de mandados de prisão durante a operação.

amazonianarede

Jetss