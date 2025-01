Denilson surge aos prantos nos bastidores do ‘Jogo Aberto’, da Band, ao se despedir da equipe

Nesta terça-feira, 31 de dezembro, a equipe do ‘Jogo Aberto‘ (Band TV) compartilhou um vídeo em que o ex-jogador de futebol e, agora, ex-comentarista da atração esportiva, Denilson, aparece aos prantos ao se despedir da equipe do programa em que fez dupla com a titular Renata Fan durante quase 15 anos.

No vídeo sobre o fim de uma era do ‘Jogo Aberto’, a Band fez uma reflexão sobre o momento emocionante de seu ex-contratado: “Pô, esse vídeo é diferente demais! Não tem como não se emocionar com esse discurso do Denilson. Obrigado por TUDO, Dedê!”, escreveu a equipe da atração no feed do Instagram.

No vídeo, Denilson fez seu discurso emocionante de despedida: “Eu achava que eu realmente não ia chorar, não ia me emocionar, mas são quase 15 anos. E eu construí aqui muita amizade verdadeira, aprendi muito aqui na área da comunicação com todos vocês. O time do Jogo Aberto é um time assim incrível, e eu passei por alguns e, dentre eles, vocês estão no TOP 1”, afirmou o ex-atleta.

O astro continuou e comentou sobre seus aprendizados: “Eu aprendi muito com vocês, mas eu precisava desse tempo. Foi uma decisão difícil de tomar porque, afinal de contas, eu aprendi a ser comunicador aqui com todos vocês. Quando eu falo que aprendi um pouquinho com cada um não é da boca pra fora, não. É de verdade. O comportamento de vocês comigo, em todos os sentidos assim, foi incrível”.

“A gente trabalha na frente das câmeras, um time também de muita qualidade, cada um respeitando o espaço do outro, mas assim, o mecanismo do Jogo Aberto, da Band, funciona muito bem. E esse ambiente aqui não sei se vou encontrar em outro lugar”, refletiu o famoso.

Adiante, Denilson relatou como será o seu comportamento em outra empresa televisiva: “Mas eu também vou fazer a minha parte para encontrar esse ambiente me outro lugar, acho que vai ser difícil devido a amizade que a gente construiu. E eu saio com sentimento de verdade que é um até logo, mas eu precisava dessa pausa. Eu precisava desse momento”.

No final, ele fez um comentário sobre os donos da Band: “Quando falei do Jonny Saad [dono da Band] e da família toda, eles sempre me trataram com muito carinho”, finalizou.

