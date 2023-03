Demora na travessia de balsas no Porto da Ceasa pode levar até 2 horas

A demora na travessia de balsas no Porto da Ceasa, em Manaus, ao município do Careiro da Várzea pode chegar até 2 horas. Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam), a responsável pela situação é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).

Para o eletricista Marcos Paulo de Souza, a solução para essa problemática é que mais balsas deem suporte no local. “Geralmente tem atrasos aqui no Porto da Ceasa. O certo é que deveríamos ter balsas sempre em um intervalo de meia-hora”, concluiu.

Durante sessão no plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta terça-feira(7), o deputado estadual João Luiz (Republicanos) chamou atenção para a situação e fez um pedido que a ANTAQ e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Amazonas (DNIT-AM) realizem as fiscalizações nas balsas e no Porto da Ceasa.

“Precisamos de mais balsas, para que as pessoas não fiquem horas e mais horas na fila esperando”. (…) No último fim de semana fizemos exatamente o trajeto diário da população amazonense. Esperamos na fila, a balsa chegou, fizemos a travessia, mas o que nos chamou a atenção foi que esperamos de 7h50 até 10h, ou seja, mais de 2 horas. Isso nos mostrou que está faltando fiscalização naquele local”, disse o parlamentar.

O morador de Autazes, João Bentes, 68, contou que já ficou mais de 1 hora esperando a balsa no Porto da Ceasa.

“Hoje, por exemplo, não tem nenhuma balsa chegando por aqui. Às vezes você tem um compromisso e horário para chegar, mas acaba se atrasando”, disse.

