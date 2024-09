Deborah Secco é demitida da TV Globo após 29 anos na emissora

Deborah Secco acabou tendo o seu contrato com a TV Globo encerrado após 29 anos da artista na emissora. O vínculo dela com o canal carioca chegou ao fim no mês de julho e não foi renovado.

De acordo com informações do F5, a partir de agora, a atriz passa a adotar um modelo recente de contratação adotado pela empresa, onde se acerta um vínculo para a produção de obra específica.

Esse mesmo modelo foi adotado pelo canal para atores como Juliana Paes, Cassio Gabus Mendes, Antônio Fagundes, Stenio Garcia, Marieta Severo, Christiane Torloni, Osmar Prado e Cassia Kis.

Porém, apesar de ter deixado a emissora, a atriz já tem um vínculo negociado com o canal para um novo projeto no próximo ano. Mas, a informação é que no novo projeto ela não irá trabalhar como atriz, e sim terá uma outra função.

Na emissora, a famosa estreou na TV em 1991, na novela Mico Preto. No ano de 1994, ela fez a sua única obra na televisão fora da Globo: foi em “Confissões de Adolescente” (1994), clássica série produzida pela TV Cultura.

Já em 1995, ela retornou para a Globo com o status de estrela e com acordo permanente. A atriz atuou e se destacou em várias novelas, a exemplo de Laços de Família (2000), Celebridade (2003), América (2005), Pé na Jaca (2007), A Favorita (2008), Segundo Sol (2018) e Salve-se Quem Puder (2020).

Já o último trabalho dela como contratada fixa foi no remake da novela Elas por Elas, que chegou ao fim na programação do canal carioca em abril, dando lugar para No Rancho Fundo. Além disso, nos próximos dias, ela estará na segunda temporada da série do Globoplay, Rensga Hits!.

amazonianarede

Areavip Bruno Silva