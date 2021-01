David Almeida toma posse como prefeito de Manaus

O prefeito David Almeida (Avante) e o vice-prefeito de Manaus, Marco Rotta (DEM), foram empossados nos respectivos cargos em solenidade na Câmara Municipal de Manaus (CMM) na tarde desta sexta-feira (1º).

Ambos prestaram o juramento constitucional e assinaram o termo de posse que marca oficialmente o início da gestão de David Almeida.

O evento estava previsto para ocorrer no Teatro Amazonas, mas nesta quarta-feira (28), a solenidade foi transferida para o plenário Adriano Jorge, da Casa Legislativa.

Após o evento, o prefeito e o vice vão para a sede da Prefeitura Municipal de Manaus (PMM), na Avenida Brasil, onde recebem a chave da cidade do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB).

No primeiro discurso como prefeito empossado, David Almeida enfatizou o papel do legislativo municipal na democracia representativa.

Falou em separação dos poderes, lembrando que os poderes são independentes, mas harmônicos entre si. Almeida deu a tônica de como deve ser a sua relação com a Câmara: “Quando os poderes brigam, quem sofre é o povo”.

David Almeida fez questão de citar o nome dos 41 vereadores. Enfatizou a sua entrada na política dizendo que nunca “prospectou ser político” e que a política surgiu quando estava desempregado quase por “acidente”. “Entrei na política para entregar santinhos, cartazes e balançar bandeira nos sinais”.

Na solenidade, Almeida quebrou o protocolo e pediu um minuto de palmas para as vítimas da Covid-19 no mundo. Além disso, manifestou preocupação com imagens das principais metrópoles do mundo “fechadas”.

Almeida disse que será “implacável” com os desperdícios sustentando que a gestão dele vai assumir com uma queda orçamentária de R$ 600 milhões em 2021.

Disse que vai instituir metas e cobrar resultados e que também será implacável com a má prestação dos serviços públicos. “Vamos buscar a excelência no serviço público. Vamos conseguir? Isso só o tempo vai dizer, mas quero perseguir uma cidade com uma educação modelo”, disse.

amazonianarede

a critica