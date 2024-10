Davi se diz “esposo” de Mani em prints vazados do processo de união estável

Prints de supostas conversas de Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24, reconhecendo vínculo com sua ex-companheira, a empresária Mani Rego, foram divulgados nesta sexta-feira (18/10), em meio ao processo de união estável aberto por Mani na Justiça. Nas mensagens, o ex-BBB se assume “esposo” da empresária e afirma que o casal ficaria junto após sua participação no reality show. O vazamento dos prints teria vindo do processo. Além do reconhecimento da união estável, Mani pede uma indenização de mais de R$ 400 mil pela separação após Davi ganhar o prêmio milionário do BBB.

Conversas vazadas

Em uma das conversas vazadas, datada de 22 de janeiro de 2023, Davi convida um amigo de Mani para uma festa de aniversário surpresa na casa da mãe dela e se identifica como o “esposo” da empresária. ““Bom dia, aqui é o Davi, esposo de Mani. Olha, o aniversário dela é quinta-feira, quero que você não diga nada a ela por favor. É uma festa surpresa que estarei fazendo pra ela lá no apartamento da mãe dela”, ele escreveu.

Em outra, o pai de Davi, o pastor Dermerval Brito, refere-se a Mani como “nora” e “esposa do meu filho”, elogiando sua personalidade, afirmando que ela é uma pessoa humilde e batalhadora.

Um terceiro print traz Davi afirmando que ficaria com Mani após o “BBB 24”. “Eu vou entrar no Big Brother, caso eu vá casado com você, eu vou voltar e juntos ficaremos. Pare com essa maluquice que você fica, tá. Por mais que eu esteja confuso de tudo isso porque é tudo novo pra mim”, escreveu Davi, que reforçou que a premiação ajudaria o casal. “Eu tô indo pro ‘Big Brother jogar’ pra ganhar milhões tá certo? Ou carros, o que seja, o dinheiro que eu voltar de lá pra cá vai ser bem-vindo pro nosso relacionamento. Vai ajudar em bastante coisa. A barraca vai manter as coisas até eu voltar”.

Davi Brito e Mani Rego mantiveram um relacionamento de um ano e meio, mas após o término do reality o ex-BBB se referiu à empresária apenas como “namorada” e disse que os dois ainda estavam se conhecendo, minimizando a seriedade da relação. Os dois só se encontraram ao fim do programa para definir a separação.

O processo judicial está em trâmite na 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador.

Pipoca Moderna Pedro Benjamin Prado