Davi Brito anuncia que será pai e faz desabafo: “Não conseguia acreditar”

O influenciador está namorando a dentista Adriana Paula

Bahia – Davi Brito, campeão da 24ª edição do Big Brother Brasil, revelou em uma live nesta terça-feira (8), que será pai. O influenciador está namorando a dentista Adriana Paula. As informações são do site metrópoles.

“Quando soube, fiquei tão alegre que não conseguia acreditar”, disse o influenciador. “Tudo que não tive na minha infância, vou dar para o meu filho agora. Essa é minha promessa”, afirmou o baiano que deseja que a criança seja uma menina.

Davi Brito afirmou que decidiu revelar a gravidez da namorada para evitar rumores e especulações.

“Logo, logo, isso iria repercutir nas redes sociais, porque ela vai ter que fazer exames, vai ter que ir pro médico, vai ter que estar acompanhando ela, porque eu sou pai, entendeu? E vocês iriam ver, alguém acabaria tirado uma foto e eu preferi vir de mim mesmo aqui, abrir o meu coração e contar pra vocês essa notícia maravilhosa que tá acontecendo nas nossas vidas”, disse.

Nos comentários, muitos famosos parabenizaram Davi Brito pelo bebê. “Parabéns, Davi! que venha com saúde”, parabenizou Lucas Pizane, que também participou do BBB24. “Deus abençoe e que venha com muita saúde!!”, desejou Ricardo Alface, do BBB23. “Que Deus te abençoe! Que você tenha uma família linda e abençoada pelo nosso Senhor Davi. Tô muitooooo feliz por vc. Criança é uma grande benção em nossa vida”, comentou Isabelle Nogueira.

