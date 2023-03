Criae recebe homenagem por incentivo ao esporte no Amazonas

A empresa Criae Consultoria em Comunicação recebeu neste sábado (18) uma homenagem da Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas (FJJAM) por promover, desde a sua criação, ações de apoio e incentivo ao esporte no Amazonas.

A homenagem foi realizada na Arena Amadeu Teixeira durante o Campeonato Amazonense de Jiu-jítsu, competição mais antiga do Brasil em sua modalidade.

Orlando Coimbra, sócio fundador da Criae recebeu das mãos do presidente da Federação, Elvys Damasceno, uma placa em agradecimento ao apoio e incentivo da Criae aos eventos de esporte no Amazonas, especial ao Jiu-jitsu.

Ao receber a homenagem, Orlando Coimbra destacou a importância social de apoiar o esporte no Estado. “Nossa intenção é sempre colaborar com o incentivo ao esporte para descobrimos talentos, valorizar e afastar nossas crianças e jovens das drogas, é uma alegria nossa empresa Criae ser parceira do Esporte no Amazonas” disse Orlando Coimbra.

A Criae é uma empresa especializada em estratégias e ferramentas para posicionamento de imagem e atua há pelo menos 20 anos no mercado de comunicação do Amazonas.