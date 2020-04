Covid-19: ‘Temos que nos preparar para semanas difíceis à frente’, diz Rosemary Pinto

Amazonas registra 1897 casos da doença e 161 mortes, letalidade de 8,49%

Manaus – Na tarde deste sábado (18), em live transmitida pelas redes sociais do governo do estado, foram informados os novos números de Covid-19 no Amazonas. São 1897 casos e 161 mortes, letalidade de 8,49%. As informações foram repassadas pela Secretária de Saúde do estado, Simone Papaiz, e pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto.

Com 88 novas notificações, Amazonas registra um total de 1897 casos de Covid-19. Destes, 1593 são de Manaus, perfazendo 83%, e 304 são do interior, que se estende em 23 municípios.

Dentre os 23 municípios que notificaram casos de Covid-19, Manacapuru lidera o ranking com 177 pessoas infectadas, perfazendo 9,3%, e dez óbitos, seguido por Iranduba, com 21 registros de casos e três óbitos.

Quanto à ocupação de leitos nos hospitais, o número de internados é de 681, com 156 pacientes confirmados com Covid-19 e 367 suspeitos. Do total de casos confirmados, 68 pessoas estão em leitos clínicos e 88 em UTI; já entre os casos suspeitos da doença, 367 estão em leitos clínicos e 158 em UTI.

O número total de pacientes em unidade de Terapia Intensiva – UTI, levando em consideração os casos suspeitos e confirmados, é de 246, que, segundo a diretora-presidente da FVS, podem ter evolução fatal em curto período de tempo, tendo em vista a gravidade do estado desses internados.

O Amazonas registra, hoje (18), um total de 161 óbitos confirmados de Covid-19, um aumento de 20 notificações em relação à sexta-feira (17), quando o número de mortes pela doença era de 141. A letalidade alcançada é de 8,49%.

Das 217 notificações de mortes, 161 foram confirmadas provenientes de Covid-19, 20 foram descartadas e 36 seguem em investigação.

Sistema de Saúde em colapso?

Quando questionada sobre a situação do sistema de saúde no Amazonas, se estaria em colapso, Simone Papaiz respondeu que, hoje, o estado está no limite máximo de atendimento. “O estado ainda está fazendo assistência”, disse.

A secretária ressaltou a importância de a população não buscar a unidade hospitalar sem que haja total necessidade, pois tanto os SPAs quanto as unidades especializadas estão tendo uma exaustão de profissionais.

Simone destacou as ações do governo para suprir essa falta, como a convocação de bombeiros do concurso de 2009. “São 517 profissionais para incrementar a linha de frente, e que hoje estão na unidade Nilton Lins”, disse.

Complementou que o estado também está realizando a contratação temporária de técnicos de enfermagem, que a seleção está sendo finalizada.

Pico da pandemia

Questionada sobre se o Amazonas está próximo do pico da pandemia, Rosemary Pinto afirmou que ainda não se pode falar que já estamos enfrentando o pico da pandemia, pois há uma projeção para um grande aumento de casos nas quatro semanas à frente.

Destacou que o fato de haver muitas pessoas ainda circulando nas ruas não contribui para que a curva de disseminação da doença suavize, e alertou para o aumento de casos que deverá ocorrer nas próximas quatro semanas.

“Temos que nos preparar para semanas difíceis. Vamos tentar estruturar ao máximo a rede de saúde para atender o volume de casos que estão por vir”, afirmou.

Medidas de prevenção

Mais uma vez, a população foi alertada quanto à necessidade de se manter em isolamento em casa e adotar as medidas necessárias para a prevenção da doença e não proliferação do vírus.

Medidas como isolamento social, distanciamento entre as pessoas, mantendo-se a dois metros de distância, lavar as mãos frequentemente com água e sabão, usar álcool em gel e máscaras, foram destacadas por Rosemary Pinto como essenciais para que a população possa proteger uns aos outros.

“Se precisar sair de casa, que saia um membro da família e compre o necessário. Mas saia de máscara. Se uma pessoa estiver sem máscara e outra com máscara, fatalmente quem está sem máscara pode contrair a doença”, alertou a diretora-presidente da FVS.

