Corregedor do TCE-AM assume Primeira Secretaria do IRB para o biênio 2026-2027

O conselheiro-corregedor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Fabian Barbosa, passou a integrar oficialmente a diretoria do Instituto Rui Barbosa como primeiro secretário para o biênio 2026-2027.

A posse ocorreu nesta quarta-feira (25) em Brasília, durante solenidade, que marcou o início do novo ciclo institucional da entidade.

“O Instituto Rui Barbosa é um espaço de produção de conhecimento e de integração entre os Tribunais de Contas. Assumo essa missão com o compromisso de contribuir para o fortalecimento técnico e acadêmico do Sistema de Controle Externo”, afirmou o conselheiro.

Presidida pelo conselheiro Inaldo Araújo, do TCE da Bahia, a nova gestão assume com a missão de fortalecer os Tribunais de Contas e ampliar a produção de conhecimento aplicado à administração pública.

A eleição da diretoria foi homologada em 2 de dezembro de 2025, durante a Assembleia Geral do IRB realizada no IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, em Florianópolis.

A solenidade de hoje contou com a presença da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, além dos conselheiros Júlio Pinheiro e Érico Desterro, que prestigiaram o ato.

Educação como eixo permanente

À frente da Corregedoria do TCE-AM, Fabian Barbosa tem defendido uma atuação pautada no aprimoramento técnico, na capacitação e no estímulo ao desenvolvimento acadêmico no âmbito do controle externo.

A escolha para a Primeira Secretaria do IRB dialoga com essa trajetória voltada à formação, à pesquisa e ao fortalecimento institucional.

O IRB é responsável por fomentar estudos, pesquisas e capacitação técnica no âmbito dos Tribunais de Contas do Brasil, consolidando-se como braço acadêmico do sistema.

