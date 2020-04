‘Corona’. O vírus é o medo: é o primeiro filme sobre o coronavírus

Compartilhar no Facebook

Sete pessoas presas em um elevador, uma delas com sintomas de Covid-19

Em meio às notícias sobre um vírus que estava se espalhando pelo mundo, um cineasta teve a ideia de produzir um filme com a temática da pandemia. “O vírus é o medo” é a frase na qual se baseia a produção cinematográfica finalizada em tempo recorde.

O filme, gravado em apenas uma sequência, une sete pessoas em um elevador. O medo e o preconceito se revelam, a partir do momento em que uma delas manifesta sintomas da Covid-19. Dentro do elevador também há uma grávida e um nazi. O ambiente fica tenso.

Mostafa Keshvari, produtor canadiano, gravou, em pouco tempo, o primeiro filme sobre a pandemia do novo coronavírus e a xenofobia. O trailer de “Corona” já está disponível no Youtube.

Artigo do The New York Times destaca que “A Corona, de 63 minutos, analisa o que acontece quando sete pessoas ficam presas em um elevador e começam a perceber que uma delas tem o Covid-19”. O filme é sobre medo, preconceito e “um estudo da sociedade, pessoas e escolhas morais”, disse Keshvari, 33 anos, ao jornal.

O cineasta estava no elevador lendo as manchetes quando teve a ideia. Na vida real, “todo mundo enfrenta discriminação, todos os tipos diferentes”, disse ele, então se ele pudesse “reunir todas essas pessoas” no filme e “prendê-las”, ele pensou, então suas “cores verdadeiras sairiam”.

O produtor havia planejado entregar o filme antes que a epidemia se alastrasse e a cidade declarasse estado de emergência, mas os eventos foram cancelados no futuro próximo. Streaming é a opção mais provável. O filme “pertence à humanidade”, disse ele.

A pandemia de Covid-19, que surgiu na China, em dezembro, já fez milhares de vítimas pelo mundo todo.

