Contrato para elaboração do projeto de ampliação do novo Bumbódromo é assinado em Parintins

O Governo do Amazonas, a Prefeitura de Parintins e o Ministério do Turismo assinaram um contrato para a confecção do projeto de ampliação do Bumbódromo da cidade. A assinatura aconteceu durante o intervalo entre as apresentações dos bois Caprichoso e Garantido na primeira noite do 58° Festival Folclórico de Parintins.

Segundo o governador Wilson Lima, os projetistas devem chegar a cidade de Parintins logo após a realização do festival, onde devem dar início a confecção do projeto.

“Terminou o festival, os projetistas já desembarcam aqui no município de Parintins para construir todo esse material. A próxima etapa é apresentar para Parintins, prefeitura, Câmara de Vereadores, aos bois bumbás Caprichoso e Garantido, aos artistas e abrir a consulta pública para a população. Depois de superada essas etapas, fechamos definitivamente o projeto de como será o novo Bumbódromo”, disse o governador Wilson Lima.

Participaram da solenidade o ministro do Turismo, Celso Sabino; o prefeito de Parintins, Matheus Assayag; o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade; e vereadores do município, além de secretários de estado.

O projeto executivo será desenvolvido pela empresa vencedora da licitação, realizada em abril deste ano. O governador Wilson Lima havia anunciado o projeto em junho de 2024. O investimento estimado na elaboração do projeto é de R$ 7,6 milhões, contemplando uma área de 40.116,89 metros quadrados.

A proposta prevê a utilização da tecnologia BIM (Building Information Modeling), que permitirá um planejamento mais preciso e eficiente da obra.

O projeto inclui maquete eletrônica, planilha orçamentária, relatórios técnicos, cronogramas físico-financeiros e soluções de sustentabilidade e planejamento ecológico. Todo o trabalho deve atender às exigências legais, incluindo o Programa de Integridade, conforme determina a Lei Estadual nº 4.730/2018.

Entre as próximas etapas previstas estão o início da elaboração do projeto executivo em julho de 2025 e, posteriormente, a realização da licitação da obra, com previsão para 2026. A reforma e ampliação do Bumbódromo se tornam cada vez mais necessárias diante do crescimento do festival, que ano após ano atrai público recorde e maior visibilidade nacional e internacional.

Ainda durante a coletiva de anúncio, o Governo do Amazonas revelou os troféus que devem ser entregues para o boi-bumbá que se sagrar campeão da 58ª edição do Festival Folclórico de Parintins.

amazonianarede

Por Patrick Marques, g1 AM — Parintins