Conheça a ‘misteriosa’ mansão de Baggio, que foi invadida por assaltantes

O ex-jogador italiano Roberto Baggio, que ficou marcado por ter perdido o pênalti decisivo que definiu o tetracampeonato do Brasil na Copa do Mundo de 1994, viveu um drama na última sexta-feira (21). A mansão no campo que escolheu para morar após a aposentadoria foi invadida por criminosos, que agrediram e roubaram o ex-jogador. Ele precisou ser hospitalizado, mas já recebeu alta. Mas, afinal, o que se sabe sobre o casarão luxuoso?

Baggio, que ganhou a Bola de Ouro em 1993, decidiu viver mais perto da natureza junto à família após deixar os gramados. Budista, ele comprou um casarão no campo, em Altavilla Vicentina, próximo à província de Vicenza, na região do Vêneto, na Itália, sua terra natal. Discreto, o ex-jogador nunca revelou muitos detalhes sobre a propriedade.

Segundo o jornal “O Globo”, a mansão é rodeada por muita mata e vegetação. No imenso terreno, Baggio cria animais. Uma rara foto que vazou mostra um quintal com um jardim impecável, braseiro e churrasqueira.

Um veículo italiano especializado no ramo imobiliário publicou alguns detalhes revelados por um correspondente da revista “Esquire”, que entrevistou Baggio na casa dele. Segundo informou, a sala de estar tem uma grande janela com vista para o enorme jardim. No cômodo, há uma mesa de bilhar como se fosse uma mesa de jantar. Livros de arte, pinturas abstratas nas paredes e peças no estilo pop art retratando o próprio ex-jogador compõem a decoração.

– Entre os elementos mais curiosos está uma escultura de bronze representando Touro Sentado (histórico líder indígena) em uma escala de 1:3 e um canário numa gaiola. E não faltam fotos com a esposa, a família e os sucessos esportivos dentro e fora da seleção – diz o artigo.

Há também uma academia particular. Em outra rara foto do interior da casa postada pela filha do ex-jogador nas redes sociais, é possível ter uma noção do tamanho do cômodo, que é decorado com fotos de Baggio em ação pela seleção.

A participação de Baggio na série “Romário: o cara” (2024) também revelou detalhes sobre a mansão, como uma estante com um capacete do ídolo brasileiro da Fórmula 1 Ayrton Senna, além de medalhas e troféus que recebeu ao longo da carreira.

amazonianarede

Lance!