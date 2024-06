Conheça a mãe de Mbappé, que deu sinal verde para acerto com Real Madrid

“Se o Real Madrid conseguiu contratar Kylian Mbappé é porque Fayza deu o sinal verde”, destacou o jornal espanhol “Marca”. Fayza Lamari é mãe do astro francês. A empresária não é agente nem se apresenta como tal, mas também é responsável pela negociação dos contratos do filho com os clubes, segundo o jornal. A informação foi publicada pelo “O Globo”.

O império de Fayza cobre quase todo o “mundo Mbappé”, como classifica a publicação. Ela comanda a Fundação Inspired by KM, que ajuda 98 crianças entre 13 e 21 anos com foco na educação e no esporte. A iniciativa partiu de uma espécie de ultimato da mãe ao filho.

Em entrevista ao programa “Envoyé Spécial”, divulgada pelo jornal “Le Parisien” em fevereiro, Fayza conta que o jogador concordou em reverter quase um terço dos lucros de suas empresas para a associação.

Fayza havia garantido que Mbappé continuaria no PSG este ano nos primeiros momentos em que a relação do filho com o Paris Saint-Germain começava a azedar. O atacante havia comunicado à diretoria do clube francês que não renovaria o contrato e sairia de graça para outra equipe ao fim da temporada. Mas o PSG manteve a decisão de vendê-lo para qualquer clube que oferecesse a maior oferta, se o vínculo não fosse estendido. A promessa da mãe prevaleceu: o craque ficou em Paris até este mês, quando anunciou o acerto com o Real Madrid, sem custo aos merengues.

A agência Patricia Goldman cuida da imagem e da comunicação do jogador, mas o império é, sobretudo, familiar. Fayza é presidente da Saziley Communication, fundada em 2022 em conjunto com a FLA (suas iniciais), cuja atividade é ligada ao esporte.

Já a empresa Interconnected Venture, antiga KEWJF (iniciais de cada membro da família), nomeou recentemente um novo CEO de confiança da família Mbappé para fazer a gestão, exploração e a comercialização de atletas de alto nível.

De origem argelina, Fayza foi jogadora de handebol no time Bondy até 2001.

