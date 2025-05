Congresso internacional reúne pesquisas científicas sobre controle, tecnologia e educação ambiental

Dez trabalhos científicos previamente selecionados nas áreas de inovação, tecnologia e educação ambiental foram apresentados nesta terça-feira (27), durante a programação técnica do IX Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, promovido pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) em parceria com o Instituto Rui Barbosa (IRB). As apresentações ocorreram na sala Rio Negro, no Centro de Convenções Vasco Vasques, e os estudos comporão uma publicação especial que será lançada ao final do evento.

A coordenação das apresentações foi conduzida pela conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, do TCE-AP e diretora do IRB, com participação de representantes de dez Tribunais de Contas de diferentes estados.

Entre os destaques, Ana de Morais e Fagner de Melo, do TCE-PE, apresentaram o trabalho “Impulsionando a sustentabilidade: um framework para a priorização de práticas de TI verde do TCE-PE”, evidenciando como as ações tecnológicas da Corte estão alinhadas a princípios sustentáveis e têm gerado avanços institucionais.

A conselheira substituta do TCE-RS, Daniela Zago, referência nacional na área, defendeu que o enfrentamento das mudanças climáticas seja prioridade nos órgãos de controle. Em sua apresentação, propôs um roteiro de curadoria ambiental voltado aos Tribunais de Contas e Ministérios Públicos de Contas.

O Rio Grande do Sul, afetado por uma catástrofe climática em 2024 — com mais de 2,2 milhões de atingidos e 187 mortos —, tem enfrentado agora o desafio da estiagem. Para Daniela Zago, a crise climática exige planejamento, mobilização social e institucional. “O chicote climático é uma realidade que precisa ser enfrentada com o apoio dos Tribunais de Contas”, alertou.

De Minas Gerais, Rafaella Gomes abordou as compras governamentais sustentáveis e o papel fiscalizador dos TCs nos critérios ambientais, destacando a importância de planos de sustentabilidade nas contratações públicas.

Guilherme Caetano, do TCE-SP, apresentou a trajetória da governança climática no Brasil, ressaltando a atuação e os desafios das Cortes de Contas diante das mudanças climáticas.

O presidente do IRB, conselheiro Edilberto Pontes, destacou a importância da publicação dos estudos. “Todos os trabalhos científicos selecionados serão reunidos em um livro de relevância nacional, como parte do compromisso do IRB em gerar e difundir conhecimento nas áreas de educação ambiental, tecnologia e inovação sustentável”, afirmou.

Texto e Foto: Antonio Ximenes / ECP

Edição: Pedro Sousa / DICOM TCE-AM

amazonianarede