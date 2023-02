Confira as escolas de samba campeãs dos grupos de acesso em Manaus

Nesta segunda-feira (20) foram conhecidas as escolas de samba dos grupos de acesso campeãs do Carnaval 2023. A Unidos da Cidade Nova conquistou o primeiro lugar do Grupo B, com o enredo “Cidade Nova é fogo e justiça, Xangô no reino do Norte”. A Dragões do Império assumiu a liderança do Grupo A, levando para a avenida o enredo “Bosquinho Poeta – A estrela poética de um sonhador, hoje reina na Dragões do Império”.

Com a classificação, no próximo ano, a Unidos da Cidade Nova passa a disputar no Grupo de Acesso A. Já a Dragões do Império sobe para o Grupo Especial.

A presidente da escola campeã do acesso B, Fátima Romano, comemorou o título.

“Essa vitória representa muito para a gente, pela comunidade, pela diretoria. Foi muito trabalho, suor de todos, e eu só tenho que agradecer à diretoria. Eu resgatei o meu título e estou entrando pela porta da frente de novo”, emociona-se Fátima.

O presidente da Dragões do Império, Carlos Silva, destacou o trabalho de sete meses da comunidade. “A gente trabalhou desde julho, não trabalhamos desde agora como todo mundo trabalhou. Viajamos duas vezes para São Paulo para comprar o material, foi um planejamento muito grande”, assegura o dirigente, comemorando o resultado:

“Estamos muito felizes! São Jorge está em festa”.

Tradicionalmente, as escolas dos Grupos de Acesso B e A dão início à programação de desfiles no Sambódromo. Neste ano, as apresentações aconteceram respectivamente nos dias 16 e 17 de fevereiro, como parte de um um conjunto de ações do Carnaval na Floresta, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

As escolas foram avaliadas pelos jurados nos quesitos: Bateria, Samba de Enredo, Harmonia, Evolução, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente e Mestre-Sala e Porta-Bandeira.

Classificação do Grupo B

1 – Unidos da Cidade Nova

2 – Meninos Levados

3 – Império do Mauá

4 – Unidos do Coophasa

5 – Ipixuna

6 – Gaviões do Parque Dez

7 – Legião de Bambas

8 – Leões do Barão Açu

Classificação do Grupo A

1 – Dragões do Império

2 – Presidente Vargas

3 – Acadêmicos da Cidade Alta

4 – Sem Compromisso

5 – Tradição Leste

6 – Império do Havaí

7 – Beija Flor do Norte

8 – Mocidade do Coroado

9 – Mocidade Independente da Raiz

